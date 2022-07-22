曼谷新樓盤NUE CROSS 首期低至9.8萬港元

泰國物價低廉，樓價更遠低於香港數倍，租金回報率高，近年吸引不少港人前往置業，既方便旅遊，又可賺取租金收入。著名發展商NOBLE與BTS在曼谷Nue Cross Khu Khot Station共同開發最新樓盤NUE CROSS，價錢相宜，首期只需港幣9.8萬起，預計租金回報高達5%。

▲ 著名發展商NOBLE與BTS在曼谷Nue Cross Khu Khot Station共同開發最新樓盤NUE CROSS。

樓價相宜 鄰近配套完善



Nue Cross Khu Khot Station位於曼谷市區北部，是最宜居的住宅區之一。整個社區糅合住宅、交通、商場、醫療、教育、天橋系統、多項社區及商業設施於一身，為該區提供超過4,684個單位，249個停車位，好比香港大型地產項目「元朗Yoho」。NUE系列戶型格局實用，設有開放式、一房及兩房單位，售價僅33萬港元起，更包全屋傢俬。

▲ NUE CROSS室內設計時尚，間隔實用，售價包全屋傢俬。

NUE CROSS區内設有多達24項會所設施和大量日常所需設施，包括緩跑徑、露營區、健身中心、日光浴區，游泳池及兒童戲水池等，更有泰國第一超市承租，為購物商場提供超市、餐飲及美容等商店，以滿足住戶日常生活需要。區內更設有多所為港人熟悉的國際學校及大學，包括曼谷哈羅國際學校，以及泰國農業大學、斯巴頓大學及蘭實大學，方便學生於當地升學。

▲ NUE CROSS會所設施一應俱全，既有運動設施，亦有社交聯誼及休閒綠化空間，讓住戶好好享受生活。

此外，樓盤位於市區中心地帶，交通網絡完善，只需14分鐘即可到達Ramintra尚泰百貨商場、15分鐘直達廊曼機場、12分鐘可達Future Park Rangsit購物商場、BTS沿線無須轉乘輕鬆直達曼谷市中心SIAM站等。發展商致力完善區內交通及生活配套，讓Nue Cross成爲自給自足的大型綜合社區城市，深受買家及投資者追捧。

▲ NUE CROSS對外交通便利，短時間內直達曼谷市中心多個熱門地方和景點。

匯率低企 具升值潛力



此外，根據以往價值租金估計，NUE CROSS預計租金可高達250-280泰銖/平方米，項目售價由6萬泰銖/平方米起，租金回報高達5至5.6%，加上現時泰銖匯率處於低位，綜合上述各有利因素，NUE CROSS可說是近年最具潛力的泰國樓盤，是入手的好時機。



有興趣人士，可親臨展銷會了解，詳情如下：



泰國曼谷物業展銷會

日期及時間：7月30日至31日（星期六至日）上午11時至下午6時

講座舉行時間：中午12時及下午3時（發展商代表將現場直播樓盤實地考察）

地點：尖沙咀廣東道3號馬可孛羅香港酒店6樓蓮花廳（尖沙咀站A1 出口，步行約5分鐘）

費用：全免

查詢及預約：

3601-3770（服務專線）/ 9018-3011（鄭小姐）

網上登記：https://property.oneplatform.com.hk/20220730-nuecross-exhibition

- 環一國際地產有限公司 (“本公司”) 純粹處理香港以外之物業，因此根據香港法例第511B章《地產(豁免領牌)令》，本公司獲豁免領牌處理香港以外之物業，而本公司並沒有牌照處理任何位於香港的物業。

(特約)