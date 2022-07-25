低波幅股票策略應萬變 平衡QSP因素攻守兼備
今年環球股市在重重因素夾擊下，中港以至美股均一度從高位回落逾兩成。當然，今年均有不少風險形成上升阻力，但參考過往歷史，主要股票市場長遠來說還是向上。假如在大跌市時急於沽出持股，反而往往錯失之後的反彈。相反，如果流動資金足夠，不妨視調整為低吸優質股票的機會。
穩健投資宜選擇基金
然而，困擾今年股市的因素，短期內尚未改變，因此部署不必過分進取。回顧今年疫情的影響開始逐步減退，但通脹持續高企，迫使全球主要央行轉鷹，市場流動性有所減退，而地緣政治特別是俄烏戰局未見改善，進一步推高通脹，市場風險仍然存在。
在現時市況若方寸大亂，可以考慮將投資工作交予專業的基金經理代勞，透過基金進行多元化投資，平衡特定風險。當然，選擇基金亦應優先考慮穩健策略。談及穩健策略，不得不提QSP，該策略是在質素（Quality）、穩定性（Stability）及價格（Price）之間取得平衡，投資在優質的企業；在控制下行風險時，同時捕捉潛在反彈的升幅。此消彼長之下，採用QSP策略的聯博低波幅股票策略便明顯跑贏MSCI世界指數（見圖一）。
投資優質企業爭取更高回報
市況波動選強者愈強
到底QSP策略有何秘訣？首先，「Q」質素是指企業需要擁有穩定盈利能力的業務，在業務主導權、入場門檻高、市佔率等方面有明顯優勢；即使經濟增長放緩，行業的需求仍然穩定，而企業憑著本身的競爭優勢，受影響更輕微，面對經濟衰退的風險較低。所謂強者愈強，即使經濟周期向下或原材料成本向上，這些龍頭企業的定價能力優於供應商或消費者，能把宏觀負面因素部份轉嫁至第三方。
另外，企業的穩定性「S」亦相當重要，盈利模式透明，營運情況容易預測，而且能在各類突發事件中仍然如常運作，收入及盈利不會受到重大影響，這樣便有助降低估值及股價的波幅。
同時，現金流是企業應對衝擊時最重要的武器，因此企業需要有良好的價格紀律及高自由現金收益率，確保在高通脹及估值下跌的市況下，不會因短暫衝擊而受影響。一般來說，這些優質企業有一定溢價，但過高溢價並非理智的投資，價格「P」的因素絕對不能忽略。
善用QSP策略，未必讓你在跌市時沒有虧損，但虧損可少於市場（見圖二），因此能保留更多資金，迎接跌市後的升市；既不會只攻不守，亦不會只守不攻，達到攻守兼備的平衡。
QSP適用新舊經濟股
從QSP的角度看，又有甚麼板塊出現投資機會？受寬鬆貨幣政策帶動估值的科技股，固然在加息周期時估值受到影響，不過科技股既有盲目追求高增長的企業，亦有實質穩定需求的公司。不論未來加息與否，科技發展不會卻步，大數據、人工智能、雲端計算只會更加普及，相關行業都長遠有增長空間。當然，選股要留意盈利模式是否透明，同時是否具備研發及專利等競爭優勢，而且選股應以行內的龍頭優先。
當然，通脹高企迫使美國聯儲局加息，改變過去低息環境，而早前因為息差較窄而影響盈利的銀行股，自然率先受惠。實際上，參考過去歷史，銀行股在通脹時期的表現突出，值得關注。另外，必需消費品如食品股，在經濟衰退時需求下降有限，而龍頭又能轉嫁成本上升壓力予供應商或消費者，因此行內龍頭股同樣受惠。
多次股災仍行之有效
上文提及的聯博低波幅股票策略，自2012年12月成立以來，經歷多次金融危機，包括歐債危機、英國脫歐、新冠疫情爆發等，平均跌幅為大市的76%，反映QSP策略的效益。不過，QSP策略同樣需要付出才有回報，聯博的資深投資團隊需要在全球近3,000間公司之中，物色其中的70至90隻股票進行投資，當中涉及大量時間及知識進行量化及基本因素研究。
投資不必事事親力親為；大家未必是專業投資人士，工作及生活亦沒有充裕時間進行研究，因此選用以QSP為核心策略的基金，投資世界各地的優質企業，同樣是合理的投資部署，在市況波動時維持攻守有道，就無懼波動﹗
聯博－低波幅股票策略
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資料來源：聯博，截至2022年7月。
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（特約）