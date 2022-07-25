低波幅股票策略應萬變     平衡QSP因素攻守兼備

今年環球股市在重重因素夾擊下，中港以至美股均一度從高位回落逾兩成。當然，今年均有不少風險形成上升阻力，但參考過往歷史，主要股票市場長遠來說還是向上。假如在大跌市時急於沽出持股，反而往往錯失之後的反彈。相反，如果流動資金足夠，不妨視調整為低吸優質股票的機會。



穩健投資宜選擇基金



然而，困擾今年股市的因素，短期內尚未改變，因此部署不必過分進取。回顧今年疫情的影響開始逐步減退，但通脹持續高企，迫使全球主要央行轉鷹，市場流動性有所減退，而地緣政治特別是俄烏戰局未見改善，進一步推高通脹，市場風險仍然存在。



在現時市況若方寸大亂，可以考慮將投資工作交予專業的基金經理代勞，透過基金進行多元化投資，平衡特定風險。當然，選擇基金亦應優先考慮穩健策略。談及穩健策略，不得不提QSP，該策略是在質素（Quality）、穩定性（Stability）及價格（Price）之間取得平衡，投資在優質的企業；在控制下行風險時，同時捕捉潛在反彈的升幅。此消彼長之下，採用QSP策略的聯博低波幅股票策略便明顯跑贏MSCI世界指數（見圖一）。



投資優質企業爭取更高回報

▲ （圖一）過往表現亦非未來業績的保證。投資者不能直接投資某一指數，其表現亦不反映包括聯博基金在內的任何特定投資的表現。指數不包括與互惠基金投資有關且會降低總回報的銷售費用或經營開支。資料來源：MSCI及聯博，截至2022年3月31日。

市況波動選強者愈強



到底QSP策略有何秘訣？首先，「Q」質素是指企業需要擁有穩定盈利能力的業務，在業務主導權、入場門檻高、市佔率等方面有明顯優勢；即使經濟增長放緩，行業的需求仍然穩定，而企業憑著本身的競爭優勢，受影響更輕微，面對經濟衰退的風險較低。所謂強者愈強，即使經濟周期向下或原材料成本向上，這些龍頭企業的定價能力優於供應商或消費者，能把宏觀負面因素部份轉嫁至第三方。



另外，企業的穩定性「S」亦相當重要，盈利模式透明，營運情況容易預測，而且能在各類突發事件中仍然如常運作，收入及盈利不會受到重大影響，這樣便有助降低估值及股價的波幅。



同時，現金流是企業應對衝擊時最重要的武器，因此企業需要有良好的價格紀律及高自由現金收益率，確保在高通脹及估值下跌的市況下，不會因短暫衝擊而受影響。一般來說，這些優質企業有一定溢價，但過高溢價並非理智的投資，價格「P」的因素絕對不能忽略。



善用QSP策略，未必讓你在跌市時沒有虧損，但虧損可少於市場（見圖二），因此能保留更多資金，迎接跌市後的升市；既不會只攻不守，亦不會只守不攻，達到攻守兼備的平衡。

▲ （圖二）過往表現亦非未來業績的保證。資料來源：聯博，截至2022年3月31日。

QSP適用新舊經濟股



從QSP的角度看，又有甚麼板塊出現投資機會？受寬鬆貨幣政策帶動估值的科技股，固然在加息周期時估值受到影響，不過科技股既有盲目追求高增長的企業，亦有實質穩定需求的公司。不論未來加息與否，科技發展不會卻步，大數據、人工智能、雲端計算只會更加普及，相關行業都長遠有增長空間。當然，選股要留意盈利模式是否透明，同時是否具備研發及專利等競爭優勢，而且選股應以行內的龍頭優先。



當然，通脹高企迫使美國聯儲局加息，改變過去低息環境，而早前因為息差較窄而影響盈利的銀行股，自然率先受惠。實際上，參考過去歷史，銀行股在通脹時期的表現突出，值得關注。另外，必需消費品如食品股，在經濟衰退時需求下降有限，而龍頭又能轉嫁成本上升壓力予供應商或消費者，因此行內龍頭股同樣受惠。



多次股災仍行之有效



上文提及的聯博低波幅股票策略，自2012年12月成立以來，經歷多次金融危機，包括歐債危機、英國脫歐、新冠疫情爆發等，平均跌幅為大市的76%，反映QSP策略的效益。不過，QSP策略同樣需要付出才有回報，聯博的資深投資團隊需要在全球近3,000間公司之中，物色其中的70至90隻股票進行投資，當中涉及大量時間及知識進行量化及基本因素研究。



投資不必事事親力親為；大家未必是專業投資人士，工作及生活亦沒有充裕時間進行研究，因此選用以QSP為核心策略的基金，投資世界各地的優質企業，同樣是合理的投資部署，在市況波動時維持攻守有道，就無懼波動﹗



聯博－低波幅股票策略

聚焦高質素、具穩定性及下跌風險較低的股票

運用定量分析實現長期資本增值

投資團隊往績卓越，環球研究實力雄厚

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資料來源：聯博，截至2022年7月。



投資涉及風險。過往表現並非未來業績的保證。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱，本文件由聯博香港有限公司（AllianceBernstein Hong Kong Limited）發出。



（特約）