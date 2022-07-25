滙豐多管齊下拓展內地私銀市場 鞏固亞洲業務領導地位
隨著內地高淨值客戶的財富管理需求愈趨多元化及全球化，對外資銀行的吸引力亦與日俱增。早已覷定中國為亞洲經濟增長引擎的滙豐環球私人銀行一直致力拓展內地業務。今年五月，滙豐中國環球私人銀行宣佈啟動全新的業務模式，重新定位業務發展策略，進一步加大對內地市場的投入，並鞏固在內地市場的競爭優勢。憑藉豐富的國際經驗與建立多時的內地脈絡，其專注於協助客戶創富、守富和傳富。
作為滙豐環球私人銀行管理旗下資產規模最大的單一市場，亞洲地區長久以來為該行帶來業務發展的強勁動力。滙豐環球私人銀行亞太區總監陳秀明指出，中國的經濟資本市場迅速發展，隨著超高淨值及高淨值客群不斷增長，私人銀行業務無疑成為滙豐整體財富管理策略的重要一環。「目前，香港是我們全球最大的私人銀行業務記帳中心。我們亦正逐步將有關業務擴展至內地的一線及二線城市，以展現滙豐為區內客戶提供頂尖財富管理方案和服務的決心。」
環球經驗豐富 廣泛內地覆蓋
「要達成領先亞洲的財富管理機構此一目標，內地正是滙豐必須加速拓展的關鍵市場。」陳秀明強調，滙豐環球私人銀行在全球資產管理及投資經驗豐富，投入內地市場發展更是早著先機。滙豐中國至今已在內地50多個城市設立了約150間分支行，是內地網點最多、地域覆蓋最廣的外資銀行。對滙豐集團而言，中國市場的投入是一個長期承諾，滙豐集團在中國內地設有工商金融、環球銀行及資本市場、財富管理、零售銀行，以至證券、基金和保險服務等多個業務範疇，更能充分發揮協同效應，為全球以及中國內地超高淨值及高淨值客戶提供最全面和個性化的財富管理服務。
至於滙豐在拓展內地財富管埋及私人銀行市場的龐大佈局，陳秀明期望可更好地協助超高淨值及高淨值客戶，全面把握內地、亞洲以至全球市場的長期增長機遇；同時以優化當地服務和產品能力為導向，使內地及亞洲市場持續增長，進一步為滙豐環球私人銀行的財富管理業務增長注入新動力。
設在岸私銀團隊 獨特定位展優勢
滙豐預期，至2025年的五年間，中國家庭的財富總規模增幅將超過五成。滙豐中國環球私人銀行總監繆子俊指出，因應內地富裕家庭數量愈見龐大和結構愈見多元複雜，對環球服務的需求愈來愈多，如在海外工作及安排子女到海外升學等。在尋找財富管理夥伴時，環球網絡尤其重要。「我們專設在岸私人銀行團隊，為客戶在內地提供廣及全球的財富管理服務，更貼近客戶需要；而在海外網絡方面，又較內地及本地銀行優勝，藉此在內地建立獨特定位，既可聯動內地客戶接通全球，也能助海外人士捕捉內地的發展機遇。」
對於滙豐中國環球私人銀行早前啟動以提升本地市場服務能力為核心的私人銀行業務模式，繆子俊表示，滙豐集團在內地已建構了較完整的財富管理生態系統，環球私人銀行通過與集團在內地全資擁有的保險公司、合營的基金管理公司緊密合作，能夠為私人銀行客戶提供全面的業務服務。而四月份正式啟動與滙豐前海證券的合作，更進一步打開銀行與券商的策略性合作新模式，通過發揮雙方各自領域的專長，攜手為超高淨值及高淨值客戶提供多元定製的綜合資產管理服務。
專享五大優勢 增設內地據點
繆子俊又指出，滙豐中國環球私人銀行在內地具備五大優勢：其一是專業及專屬的私人銀行團隊，為客戶提供國際視野與地方智慧兼備的服務；其二是多元及定製化產品，廣及多種內地及環球資產配置投資方案，配合最新的市場觀點分享，讓客戶享有全方位的資產配置與管理；其三是高增值服務體驗，精選全球合作夥伴提供覆蓋健康保健及國際教育等獨家高端權益；其四是通過手機應用程式，助客戶盡享高效便捷的跨境轉賬及投資理財等服務。
最後是傳承，目前中國家族財富掌門人的平均年齡在50至60歲¹，步入代際傳承階段，其在財富管理、家族治理、家族辦公室及企業傳承等方面的需求日益增長且日趨多元和複雜。「我們特別與專業法律及會計機構合作，聯合專業的第三方機構向客户提供傳承諮詢服務，以及引入滙豐在亞洲多年的慈善服務經驗，使客戶可透過參與私行客戶專享的公益活動，與新世代一起實現共同富裕的目標。」繆子俊補充，該行亦重新定位「卓越理財」服務，為大眾富裕家庭在內地提供更多機遇。此外，繼北京、上海、廣州和深圳四大一線城市之後，今年下半年會將私人銀行服務據點伸延至成都及杭州，並全年增聘約100名員工，務求為內地市場提供更優質的服務。
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(特約)