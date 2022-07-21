綠色債券發行趨多元化　為審慎投資者提供機會

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）後，推動氣候融資成為全球共識之一，當中部分融資將透過發行綠色債券籌集，以擴大新興經濟體落實潔淨能源和相關基建，使綠色債券再度備受市場關注。



綠色債券市場始於2007年，當時歐洲投資銀行（EIB）發行首個綠色債券。此後發展非常迅速，發行人包括跨國機構、公司、金融機構、行政部門、公共實體及各國政府。短短十多年，綠色債券已發展成一個重要的國際市場。



聚焦氣候融資機遇 市場闊度顯著加大



由於目前全球正尋求資金，以實現能源轉型和淨零排放，安盛投資管理認為這種多元化發展將持續演變，讓具有專業知識的人士在綠債投資機會增加時，把握箇中的潛在回報。



安盛投資管理表示，現時綠色債券市場價值已達1萬億美元，主權相關與信貸發行人的比例約50/50。過去7年，眾多新參與者加入綠色債券領域，現時發行人數目接近600間。¹其中，主權國家作為市場固有支柱繼續發行綠色債券，每年亦陸續有新國家加入行列。繼2021年英國、意大利和西班牙加入之後，丹麥、加拿大和奧地利近期也加入綠債大軍，為淨零持續帶來動力，協助推動主權和企業作出投資。

▲ 隨着綠色債券發行人、地區及板塊列表趨向多元化，對投資者的吸引力亦日益增加。

另一項市場重要變化，是發展中市場開始對綠色債券感興趣，其中在2060年碳中和目標引領下，中國綠色金融市場正在迅速增長。安盛投資管理認為，中國顯然有着巨大影響力，據估計2022年的發行量可能突破1,000億美元。然而，這種趨勢亦促使安盛投資管理極其小心地審視發行，原因是當中可能涉及複雜過程，須仔細分析每隻債券的優勢。



審視發行人ESG評分 框架篩選規避「漂綠」



安盛投資管理的綠色債劵策略，着重惠及4大環保主題的債券，包括智慧能源解決方案、低碳交通、綠色建築和可持續生態系統。由於綠色債劵相當多元化，故需要以嚴謹方法確保真正有利環境的債券，以避免涉及任何「漂綠」產品。因投資者若未能審慎選擇綠色債券資產，可能構成財務風險，如發行人曾牽涉環境、社會和管治（ESG）相關爭議，其綠色債券的表現往往落後相應的傳統債券。安盛投資管理在篩選時，會融合安盛在全球主動固定收益投資的豐富資源，以及獨有的綠色債劵框架及ESG評分方法。



綠色債券已發展為一種有效機制，把資金引導至以改善環境為核心的項目或企業。這個價值萬億的市場，若能夠持續發展成為主流投資領域，可為地球帶來巨大好處，同時讓積極及負責任的投資者獲得潛在的回報，以理解和駕馭減碳新時代。



探索安盛投資管理的綠色債券策略



[1] 資料來源：安盛投資管理，截至31/5/2022。



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（特約）