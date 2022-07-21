新藥能醫百病，有癢止癢、有痛止痛！

Clark Stanley紅極一時，以創業家姿態把新藥推出市場，令人動容的美好故事，受惠者歷歷在目的見證，加上能言善辯的推銷員，新藥大賣特賣。

時維一八九七年，新藥是蛇油，無錯，是由蛇脂肪提煉出來的油。故事始於十八世紀中期，大量中國工人被誘到美國建設鐵路，據聞不少工人攜帶着中國水蛇蛇油作護身藥物，本地美國人見狀也嘗試一下，發覺十分有效，只可惜美國找不到中國水蛇，貨源有限。

美國牛仔Clark Stanley，以Rattlesnake King（響尾蛇王）身份出現，說他能從響尾蛇身上製造出同樣水平的蛇油。當年沒有互聯網，更沒有網紅推貨，推銷員乘馬車逐個大城小鎮作推廣。除大吹大擂外，更有人扮成功案例（即是廣東話所謂的「做媒」）。

蛇油曾在美國被視為治病良藥，直到一九一七年，美國政府才發現蛇油基本上只是礦物油加上牛脂肪和松節油，全無醫療效用，整個國家被騙多年，自此以欺騙手段作推銷者，便被稱為蛇油推銷員（Snake Oil Salesman）。

時間過去，但同樣推銷手法卻永不過時，癌症病人時常遇上動聽故事，說某種醫術如何神奇，又會聽到某某人本來被判僅剩數月性命，現今卻龍精虎猛，最終只要願意付上金錢便能得到醫治。

要分辨是蛇油與否，便惟有靠科學，而不是單靠信念。