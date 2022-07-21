  • 29°C
香港時間 : 2022721日 (四) 01:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

請專業一點

副刊版 2022/07/21

分享：

分享：

日前，已移英前主播在社交媒體以「爆料」口脗，引述消息指前特首偕夫婿現身英國倫敦機場轉機，搭埋機場快綫、有無戴口罩等描述到似層層，但最後卻加上#無圖無真相#但可信hashtag。後來，陸續有其他人及媒體指出林鄭仍在香港，在兩處公眾場所出現，且有圖片。前主播一度堅持自己沒錯，但到最後始終都要致歉。

其實無論甚麼事，若只用個人觀感去推敲其真實、確定或程度，已不是「事實」，至少新聞從業員要知道，若用傳播學的標準和守則去看，第一下話有重大「料」要爆的舉動，已是一個錯誤決定。

林鄭在哪，非本文關鍵，我比較關注的，乃日後新聞從業員和公眾人物KOL的質素問題。

無論消息來源如何實牙實齒講到幾真確，fact check是最基本的常識和功課。當事人講到眉飛色舞抑或誓神劈願都好，為何連一張相都無？這是傳媒最直覺會問的問題。即使有相在手，專業傳媒人也會謹慎查證，何時何地所拍？誰人提供？有否相關人士的出入境紀錄？當時機場有停泊由香港出發的載客航班嗎？相關人士現身機場或坐飛機時，有否第三方認證？倘若全部沒有的話，最專業的決定是選擇不公開報道。

做公眾人物尤其是KOL，賣的是自己的personal brand（個人品牌），所以，credibility（信譽）相當緊要，有水平的觀眾，不會想長期聽流料。就此事而言，發布消息至少要懂得如何作出權衡：就算林鄭真的去了英國，對她來說，除了給人茶餘飯後談論下或娛樂下之外，還有甚麼負數可減？但靠KOL維持知名度的則不然，公開讓人看到他是如何不專業地把無圖、無其他資料的傳聞，當重大新聞去報道，其個人品牌和可信度可即時由正數變負數。若為了要搶先爆一單不盡真實的傳聞或流料，而賠上自己苦苦經營的專業形象，得不償失。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

不放「老」在眼內
2022/07/20
不放「老」在眼內
疫情下的社交禮儀
2022/07/19
疫情下的社交禮儀
如何講好一個故事
2022/07/18
如何講好一個故事
雪糕真面目
2022/07/15
雪糕真面目
先別講衰一個故事
2022/07/14
先別講衰一個故事
職場文化 風險管理 媒體 KOL 主播 職場技能 利嘉敏

上一篇文章

解鬱全靠「動」

下一篇文章

實際的較量
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？