日前，已移英前主播在社交媒體以「爆料」口脗，引述消息指前特首偕夫婿現身英國倫敦機場轉機，搭埋機場快綫、有無戴口罩等描述到似層層，但最後卻加上#無圖無真相#但可信hashtag。後來，陸續有其他人及媒體指出林鄭仍在香港，在兩處公眾場所出現，且有圖片。前主播一度堅持自己沒錯，但到最後始終都要致歉。

其實無論甚麼事，若只用個人觀感去推敲其真實、確定或程度，已不是「事實」，至少新聞從業員要知道，若用傳播學的標準和守則去看，第一下話有重大「料」要爆的舉動，已是一個錯誤決定。

林鄭在哪，非本文關鍵，我比較關注的，乃日後新聞從業員和公眾人物KOL的質素問題。

無論消息來源如何實牙實齒講到幾真確，fact check是最基本的常識和功課。當事人講到眉飛色舞抑或誓神劈願都好，為何連一張相都無？這是傳媒最直覺會問的問題。即使有相在手，專業傳媒人也會謹慎查證，何時何地所拍？誰人提供？有否相關人士的出入境紀錄？當時機場有停泊由香港出發的載客航班嗎？相關人士現身機場或坐飛機時，有否第三方認證？倘若全部沒有的話，最專業的決定是選擇不公開報道。

做公眾人物尤其是KOL，賣的是自己的personal brand（個人品牌），所以，credibility（信譽）相當緊要，有水平的觀眾，不會想長期聽流料。就此事而言，發布消息至少要懂得如何作出權衡：就算林鄭真的去了英國，對她來說，除了給人茶餘飯後談論下或娛樂下之外，還有甚麼負數可減？但靠KOL維持知名度的則不然，公開讓人看到他是如何不專業地把無圖、無其他資料的傳聞，當重大新聞去報道，其個人品牌和可信度可即時由正數變負數。若為了要搶先爆一單不盡真實的傳聞或流料，而賠上自己苦苦經營的專業形象，得不償失。