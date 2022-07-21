落實「4點希望」 展望醫衞局新政策

在早前舉行的慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特區第6屆政府就職典禮上，國家主席習近平就香港「開創新局面、實現新飛躍」明確提出4點希望，期望「開新篇」的新特首李家超能夠：第一，着力提高治理水平；第二，不斷增強發展動能；第三，切實排解民生憂難；第四，共同維護和平穩定。

逐步放寬防疫限制 港人最關心

李家超在上任3個星期便果斷決定和頒布多項利民政策，而此刻香港市民最關心的，當是如何在疫情受控下逐步放寬各種日常生活限制，新任醫務衞生局局長盧寵茂亦急市民所急，上任之初即已提出各項可考慮的「開關」政策，同時亦已開始擬定工作時間表，希望11月金融管理局舉辦「國際投資峰會」時放寬隔離安排，以吸引世界各地的銀行家參與。

醫療健康向來是本港其中一項最引以為傲的民生範疇，今日香港人均壽命已超越以長壽見稱的日本，但當然仍有需要多加注意的地方，例如疫情「封關」期間市民的精神健康問題。適逢新一屆政府重組架構，並成立醫務衞生局，筆者就上述「4點希望」的方向分析醫衞局未來可能的發展方向，以及如何與其他政府部門和市民同步。

首先，「4點希望」中的第一和第二點，都是針對政府內部運作而提出。在公共衞生和健康的範疇上，本港自港英時代已算是一個「發展型政府」（developmental state），而回歸25年來，發展進度亦一直良好；但「殖民地」和「特區」發展型政府的不同之處，在於殖民地的發展需求、目的和績效指標，是宗主國由上而下地頒布而來，而非由下而上地來自人民的訴求，例如在戰後時期，當時港英政府就須跟從英國本土的一些衞生改革。

而當局回歸至今仍未完全「解殖」，在爭取推動新改革時，往往繼續尋求一些外部標準，例如世衞研究、鄰國參考數字等，這種做法對內而言缺少就本地人的實際需求出發，對外比較上亦往往改革速度緩慢，因為要其他發達國家已實行，我們才有動能追趕，缺乏自主動能。

若醫衞局要確切「解殖」，就需要改變過往由上而下的工作方法，轉為以香港人實際情況和需要，由下而上地擬定醫療健康政策，長遠而言當然會比以往的制度貼地，治理水平自然能提高，行穩致遠。

以港人實際需要 由下而上擬定

例如以新冠疫情為例，上屆政府的嚴厲封關政策，確實有遏止病毒傳播、以外部全球人類福祉為依歸的做法，奈何本港成功的防疫政策，無法確保外國也能執行，而以香港本地需要而言，作為「超級聯繫人」的最大優勢，便是人員出入境往來的便利；當封關曠持日久，港人有犧牲無回報（即盡快結束疫情和通關），時間一長便形成抗疫疲勞，最終導致第5波疫情大爆發，「嚴厲封關」得不償失。

另一項更具爭議性的政策，是上屆政府所通過的「電子煙全禁」法案，國際主流做法是規管，讓成年煙民轉用，以替代傳統煙，當中包括內地；內地政府更指，有關決定保障消費者權益，同時有效防止青少年接觸相關產品。

若由下而上地看香港的實際情況，其實本港吸煙率於過去多年一直維持在大約10%的較低水平，未有再因加稅或戒煙服務等措施而下跌，反而在社會壓力較大的年份，更曾出現不同程度的反彈。政府統計處最新「主題性住戶統計調查第75號報告書」中公布的數字顯示，在全港635,500名煙民中，只有約2%（12,700人）表示曾使用政府提供的特定戒煙服務，現時政策成效值得反思。究竟加熱煙一類較低傷害的「中間方案」應否被全禁，新班子或應放下由上而下的「精英主義」執念，制定衞生政策時應多考慮市民的實際情況。

加強發展動能 中醫藥發展關鍵

說到當局在過去5屆缺乏由下而上發展動能的板塊，當然要數到中醫藥學發展。殖民地時期的香港沒有廣泛採用中醫藥，相關制度不能向外「抄功課」，而是要自己找出道路。自中醫註冊制開始，香港一直是在摸着石頭過河，要由民間自發發展出現代、科學、專業的中醫藥業；正因為由下而上地發展產業是當局的短板，中醫藥業自然也是發展緩慢。

今日本港醫護人手嚴重短缺，但其實亦有8,078名註冊中醫，其人力未被充分發揮；在行業邏輯和社會需求而言，醫學本來就是醫學，中西醫發展路徑雖有分歧，但本質也是一樣，惟兩套系統至今仍未互通，若局方在今後5年想加強由下而上的發展動能，香港中醫藥業的發展速度，將會是新醫衞局工作的重要績效指標。

▲ 香港中醫藥業的發展速度，將會是新醫衞局工作的重要績效指標。（資料圖片）