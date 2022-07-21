員工持股計劃 企業多元管理關鍵

企業採用管理多元性計劃，冀提升績效，一直是企業管理學的焦點研究議題。事實上，「多元性」在當代組織中無處不在，目前對多元性管理的一些研究，很大程度上過於依賴單一或少數多元化屬性（特別是性別和種族），因此對於企業複雜的多元化努力效果，可能無法提供一個全貌。筆者有一項最新研究（「Does Firm Diversity-Enhancement Program Bundle Matter? Firm Performance Dimensions, Employee Ownership Program, and Environmental Technological opportunity」），力圖對這個問題作出深入和全面的探討，填補這片研究空白，更重要的一點是，可以給予有意實行管理多元性的企業，在理論和實踐上得到一些具體的參考和啟發。

「多元性增強計劃」 取決兩條件

首先，企業通常會啟動多個項目來促進多元化。美國紐澤西州立羅格斯大學（Rutgers University）人力資源管理學系Susan E. Jackson教授等學者的研究指出，單一屬性如性別或種族的多樣性，可能會影響態度和行為，但僅評估多樣性的一個方面，研究顯然未能捕捉到在組織中所發現的全部多樣性；亦有其他學者認為，研究多元性計劃的捆綁效果至關重要，因為與任何單一活動相比，同時實施多項多元性管理活動，將可以向員工發出關於組織多元化理念的更強烈訊號。

也有學者的研究發現，僅檢查獨立的多元化實踐是不夠的，因為組織可通過一組或打包捆綁式的互補和相輔相成舉措，取得積極的多元性效果。

筆者的研究，首先着眼於一個綜合性全貌，聚焦企業採用「並時」（simultaneous）和互補做法，並通過利用不同的屬性（例如性別、種族、年齡、殘疾和性傾向等）在組織內跨層面所形成的「多元性增強計劃包」（Diversity-enhancement Program Bundle），對企業績效產生的作用。

其次，筆者應用「能力-動機-機會」（Ability-Motivation-Opportunity Approach，A-M-O）的框架，識別和檢查「多元性增強計劃包」何時更有利於企業績效。筆者假設企業的「多元性增強計劃包」吸引了具有不同知識、技能和資源（即能力）的人才，這個「捆綁包」對績效的影響，取決於兩個條件：一，員工所有權計劃，這個計劃提供了整合不同人才及其知識、技能和資源的動力；二，環境技術機會，這使企業能夠使用不同的知識、技能和資源。

在此過程中，筆者增加了多樣性研究的理論視角，包括社會認同理論（social identity theory）、「自我分類理論」（self-categorization theory）以及信息和決策視角，據此全面了解多元性計劃對企業績效起到的全貌作用。

順筆一提，按照A-M-O理論，人力資源管理透過滿足員工能力、動機和工作機會的需要，可以有效影響到企業績效，亦即能力、動機和機會三者，對員工的行為與企業績效產生綜合性影響。

目前文獻的多元化價值假設，有學者提出企業多元化在6個方面的好處，包括成本優勢、資源獲取、營銷、創造力、問題解決和組織靈活性，但亦有不同的觀察和差異性研究結果。按照「社會認同理論」、「自我分類理論」和「相似吸引力理論」（similarity-attraction theory）等，假設個人面向社會不同身份的人時會持有偏見，因此工作場所的多元性愈大，出現的衝突就會愈多，業務成果也會受到影響；與此同時，信息和決策觀點認為，多樣性會導致信息和觀點更加多樣化，從而增強創造力，並有利於解決問題，展現出問題的複雜性、研究角度的多樣性。

能力動機機會 提升績效3要素

筆者在這項研究中，採用了A-M-O視角作為總體框架，表明績效是「能力、動機和機會」的函數，當三者都高時，績效是最好的。應用這一觀點，我們假設：（a）企業的「多元性增強計劃包」吸引和僱用具有不同知識、技能和資源的人才，以供企業的潛在用途（即能力因素）；（b）企業的員工持股計劃，為這些多元化的員工提供了一種激勵力量，以更強烈地認同並更充分地為公司貢獻其多元化才能（即動機因素），換言之，公司實踐多元性管理，冀提升績效，員工持股計劃相當關鍵；（c）環境技術機會為企業提供了更好地利用這些人才，以及其多樣化的知識和技能，實現其全部潛力的機會（即機會因素）。

具體的3項假設命題如下--

假設1：企業員工持股計劃調節了企業「多元性增強計劃包」與績效之間的關係，因此當員工持股計劃強時，「多元性增強計劃包」對企業更有利。

假設2：環境技術機會調節了「多元性增強計劃包」對企業績效的影響，因此當這種技術機會強大時，「多元性增強計劃包」對企業更有利。

假設3：企業員工持股計劃和環境技術機會共同調節企業「多元性增強計劃包」與績效之間的關係，因此當兩個因素都強時，「多元性增強計劃包」對企業最有利。

很顯然，員工所有權計劃激勵多元化的員工發揮其集體擁有之最好的東西（例如知識、技能、觀點等），並提高企業「多元性增強計劃包」的有效性，原因有二。

組織身份優先 更有效跨群體合作

首先，它將員工與其他利益相關者的效用函數保持一致，因此多元化的員工更有可能優先考慮其組織身份（即共享身份），而非其社會群體身份，因而更有效地進行協調和跨社會群體合作。

此外，如果沒有適當的所有權計劃協調員工的利益和效用功能，不同身份的人可能會在企業內部造成斷層綫（Fault-line），形成後患，更可能會觸發和放大負面過程，例如群體間的偏見和衝突。在這種情況下，「多元性增強計劃包」並不會轉化為實際收益，因為不同的知識、信息和觀點將無法有效地組合和使用。

更糟糕的是，多元性舉措的任何潛在收益，可能無法彌補相關投資的損失（例如衝突引起的損失）和財務成本；更具體地說，我們預計在企業員工所有權計劃水平較低的情況下，多元性增強計劃對績效的影響是中性、甚至是負面的。

總結來說，研究結果支持我們的假設，即當企業的管理「多元性增強計劃包」，與員工所有權計劃在企業層面結合起來，或者技術環境因素在產業層面有更大的發揮機會，則多元性增強計劃都可以取得理想效果；再者，當企業的「多元性增強計劃包」、員工所有權計劃，以及技術環境機會都處於高水平時，更可以取得最佳效果，回報最大。

總體而言，在企業採取多元化計劃的策略上，筆者這項研究提供了細緻入微的理論和經驗說明，並且對管理含義以至實踐有新的啟發，企業可以掌握何時能夠從其綜合多元性增強工作中，獲得最大收益。

▲ 企業採用管理多元性計劃，冀提升績效，一直是企業管理學的焦點研究議題。（資料圖片）