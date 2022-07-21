三星8．10發布會 料旗艦摺疊手機登場 行政人員版 2022/07/21 分享： 分享： 三星（Samsung）昨宣布將於本港時間8月10日晚上9時舉行Galaxy Unpacked August 2022發布會，Samsung Newsroom、Samsung.com和Samsung的 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Nokia G11 Plus 售1298元主打耐用 今日 Nokia G11 Plus 售1298元主打耐用 疫情影響手機需求 次季全球出貨量跌9% 2022/07/20 疫情影響手機需求 次季全球出貨量跌9% Google地圖測新功能 按引擎制定導航路綫 2022/07/20 Google地圖測新功能 按引擎制定導航路綫 新M2 MacBook 料今秋至明春登場 2022/07/19 新M2 MacBook 料今秋至明春登場 無人機高速公路 英中部至東南空域 2022/07/19 無人機高速公路 英中部至東南空域 科技行業 科技硬件 科技軟件 Samsung 商業 產品 智能手錶 智能手機