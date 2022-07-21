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Nokia G11 Plus 售1298元主打耐用

行政人員版 2022/07/21

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頻繁更換手機會產生電子廢料，造成環境污染，而延長智能手機的更換周期成為重要的環保策略。HMD Global宣布推出高耐用智能手機Nokia G11 Plus，預計周五（22日）於本港發售，售價

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欄名 : 科技新知

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