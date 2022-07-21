Nokia G11 Plus 售1298元主打耐用 行政人員版 2022/07/21 分享： 分享： 頻繁更換手機會產生電子廢料，造成環境污染，而延長智能手機的更換周期成為重要的環保策略。HMD Global宣布推出高耐用智能手機Nokia G11 Plus，預計周五（22日）於本港發售，售價 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星8．10發布會 料旗艦摺疊手機登場 今日 三星8．10發布會 料旗艦摺疊手機登場 疫情影響手機需求 次季全球出貨量跌9% 2022/07/20 疫情影響手機需求 次季全球出貨量跌9% Google地圖測新功能 按引擎制定導航路綫 2022/07/20 Google地圖測新功能 按引擎制定導航路綫 新M2 MacBook 料今秋至明春登場 2022/07/19 新M2 MacBook 料今秋至明春登場 無人機高速公路 英中部至東南空域 2022/07/19 無人機高速公路 英中部至東南空域 科技行業 科技硬件 科技軟件 Nokia 智能手機 污染 商業