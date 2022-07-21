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企業網安人才難求 技能差距或帶來危機

行政人員版 2022/07/21

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【本報訊】不少企業對網絡安全十分重視，而對相關人才的需求也隨之提高。有研究顯示，網安技能差距為亞洲企業構成多種挑戰及影響，亦成為董事會層面的優先考慮事項。當中有超過7成香港和東南亞公司，在招聘具備網安

...

欄名 : Good Job Insight

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