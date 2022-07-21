企業網安人才難求 技能差距或帶來危機 行政人員版 2022/07/21 分享： 分享： 【本報訊】不少企業對網絡安全十分重視，而對相關人才的需求也隨之提高。有研究顯示，網安技能差距為亞洲企業構成多種挑戰及影響，亦成為董事會層面的優先考慮事項。當中有超過7成香港和東南亞公司，在招聘具備網安 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 通訊無「笑臉」遭解僱 昆士蘭女員工勝訴 2022/07/20 通訊無「笑臉」遭解僱 昆士蘭女員工勝訴 WFH利員工創造力 倡靈活安排辦公室日數 2022/07/19 WFH利員工創造力 倡靈活安排辦公室日數 全球遙距工作指數 星排第9亞洲居首 2022/07/18 全球遙距工作指數 星排第9亞洲居首 Google香港育數碼人才 夥青協發放助學金 2022/07/15 Google香港育數碼人才 夥青協發放助學金 畢業生實戰經驗 較學歷更重要 2022/07/14 畢業生實戰經驗 較學歷更重要 職場技能 科技行業 服務 行業 網絡保安 金融服務 職位招聘