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8狀元7人留港 「用力量改變香港」

6尖子立志行醫 盼用熟悉語言服務市民

港聞版 2022/07/21

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今年8名中學文憑試（DSE）狀元均多數來自傳統名校，港人移民潮下狀元去向成焦點，除了拔萃女書院狀元冼家朗將赴英升讀劍橋大學，其餘7名狀元均擬留港升學，喇沙書院狀元張殷碩指港區國安法實施後感覺社會變得安

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