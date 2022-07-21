8狀元7人留港 「用力量改變香港」 6尖子立志行醫 盼用熟悉語言服務市民 港聞版 2022/07/21 分享： 分享： 今年8名中學文憑試（DSE）狀元均多數來自傳統名校，港人移民潮下狀元去向成焦點，除了拔萃女書院狀元冼家朗將赴英升讀劍橋大學，其餘7名狀元均擬留港升學，喇沙書院狀元張殷碩指港區國安法實施後感覺社會變得安 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 解剖青蛙啓發 培正女生冀懸壺 今日 解剖青蛙啓發 培正女生冀懸壺 迦密首名狀元 疫下靠朋輩解「困」 今日 迦密首名狀元 疫下靠朋輩解「困」 自資院校報讀增 恒大升逾1成 今日 自資院校報讀增 恒大升逾1成 你可能感興趣 解剖青蛙啓發 培正女生冀懸壺 今日 01:00 解剖青蛙啓發 培正女生冀懸壺 迦密首名狀元 疫下靠朋輩解「困」 今日 01:00 迦密首名狀元 疫下靠朋輩解「困」 自資院校報讀增 恒大升逾1成 今日 01:00 自資院校報讀增 恒大升逾1成 DSE 喇沙書院 拔萃女書院 英皇書院 皇仁書院 伊利沙伯中學 協恩中學 迦密中學 移民