Louis Vuitton Objets Nomades 踏入10年的新作 副刊版 2022/07/22 分享： 分享： 米蘭傢俬展（SALONE DEL MOBILE）是每年全球傢俬界的盛事，不過，在地球另一面舉行，感覺始終有點遙遠。但作為高級時裝界別的龍頭大哥Louis Vuitton，自2012年首次推出 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Home 最新專欄文章 更多 Saint-Louis傳承的體驗 2022/07/15 Saint-Louis傳承的體驗 V-ZUG科技改變生活 2022/07/08 V-ZUG科技改變生活 ARMANI/CASA 東方物語 2022/07/01 ARMANI/CASA 東方物語 KEF 60周年 LS家族一炮三響助興 2022/06/17 KEF 60周年 LS家族一炮三響助興 米蘭傢俬展 2022 貴精不貴多的 HERMES 2022/06/17 米蘭傢俬展 2022 貴精不貴多的 HERMES 家品 LOUIS VUITTON 消費資訊 消費種類 法國