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Ta Vie旅 vs RSRV 米芝蓮創意主廚為香檳添色彩

副刊版 2022/07/22

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米芝蓮兩星餐廳Ta Vie旅夥拍Maison Mumm RSRV香檳，推出承惠每人$4,080的香檳配對盛宴。筆者會形容這8道菜是日籍主廚佐藤秀明很認真地搞鬼，無論賣相食味都令人不斷「嘩嘩聲」。

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欄名 : Food

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