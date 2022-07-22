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米芝蓮一星 CHAAT x 三星富臨飯店只此一日的中印餐單

副刊版 2022/07/22

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香港瑰麗酒店米芝蓮一星印度餐廳CHAAT與米芝蓮三星中菜館富臨飯店，會在8月11日舉辦首次跨文化美食盛宴，由CHAAT行政總廚Manav Tuli與富臨飯店行政總廚黃隆滔（Adam）一同創作只此一天的

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欄名 : News

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