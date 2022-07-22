米芝蓮一星 CHAAT x 三星富臨飯店只此一日的中印餐單 副刊版 2022/07/22 分享： 分享： 香港瑰麗酒店米芝蓮一星印度餐廳CHAAT與米芝蓮三星中菜館富臨飯店，會在8月11日舉辦首次跨文化美食盛宴，由CHAAT行政總廚Manav Tuli與富臨飯店行政總廚黃隆滔（Adam）一同創作只此一天的 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : News 最新專欄文章 更多 醇滑嘉士伯於荃灣舉辦「醇滑暢飲節」 2022/07/18 醇滑嘉士伯於荃灣舉辦「醇滑暢飲節」 Johnnie Walker X Doubleshot 推出美食及雞尾酒 2022/07/15 Johnnie Walker X Doubleshot 推出美食及雞尾酒 The Cakery 推出創新健康豎立式蛋糕系列 2022/07/11 The Cakery 推出創新健康豎立式蛋糕系列 Art on Climate國際插畫比賽 2022/07/09 Art on Climate國際插畫比賽 ROGANIC X 口利福舉辦只此一天的英式粵菜跨界盛宴 2022/07/08 ROGANIC X 口利福舉辦只此一天的英式粵菜跨界盛宴 酒店 餐廳 美食 菜式 印度 海鮮 中菜 米芝蓮 葡萄酒 雪糕