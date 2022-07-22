憶年新概念 Buccellati

意大利殿堂級珠寶品牌Buccellati於巴黎高級訂製時裝周期間，在其巴黎聖奧諾雷街的精品店內特別呈獻全新Vintage古董臻品系列。

該系列把曾在Buccellati品牌歷史路上曾得到名門望族寵幸之作

...