憶年新概念 Buccellati 副刊版 2022/07/22 分享： 分享： 意大利殿堂級珠寶品牌Buccellati於巴黎高級訂製時裝周期間，在其巴黎聖奧諾雷街的精品店內特別呈獻全新Vintage古董臻品系列。 該系列把曾在Buccellati品牌歷史路上曾得到名門望族寵幸之作 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Rose做開路先鋒Tiffany & Co. 2022/07/15 Rose做開路先鋒Tiffany & Co. 宋慧喬空降巴黎經典泳池 CHAUMET 2022/07/08 宋慧喬空降巴黎經典泳池 CHAUMET 愛麗絲夢遊珠寶仙境 RichandRare Jewellery 2022/07/01 愛麗絲夢遊珠寶仙境 RichandRare Jewellery 幻覺鑲嵌法的完美示範 Hearts on Fire 2022/06/17 幻覺鑲嵌法的完美示範 Hearts on Fire Lily Collins兩生花CARTIER 2022/06/10 Lily Collins兩生花CARTIER 黃金 珠寶 巴黎 雞尾酒 傳統工藝 米蘭 鉑金