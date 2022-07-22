韓國國營電視台片集跟日本AV（Adult Video）到底有何共通點？當然，醫生定要嚴正聲明，對兩者均是門外漢，只是略有所聞。

答案就是打格仔，即是Pixelization，低端數碼技術處理影像，令畫面指定部位變得朦朧，只見其影不見其像，日本AV上打格是國家規定，韓國國營電視台劇集的打格也是，只是前者是遮掩性器官，而後者是遮掩—香煙。在首爾看韓劇時，會看到不論是黑社會大佬還是靚仔小生抽煙時，嘴邊只是朦朧一片，只有吸煙形態而不見其香煙。

韓國是亞洲控煙辦得最嚴謹國家之一，世界衛生組織（World Health Organization）對該國評價極高。按世衛提供的六種控煙方向，簡稱MPOWER：M是Monitor，即監察吸煙情況及預防措施；P代表Protect，以控煙政策保護人民免受煙草煙霧危害，即是不容許在某些公眾地方吸煙等規定；O是Offer，即是向吸煙者提供戒煙協助；W是Warn，即是在煙包上註明吸煙的危害；E是Enforce，執行禁止煙草商廣告、促銷和贊助的規定（為禁止香煙在電視劇出現，韓國因而採用打格方式）；最後一招也是最有效招數，R是Raise，是以高煙草稅來減低人民抽煙的意慾（在韓國，煙草稅率高達百分之七十四）。

總體而言，打格功效不大，只是意識形態上支持控煙，最重要是六招齊上，才能有效令市民減少吸煙。