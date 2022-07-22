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扭腳擰髻防退化

副刊版 2022/07/22

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Peter Lovatt是Dance Psychologist，專門研究跳舞與各種心理狀況之關係，其中一項很有趣的研究，是跳舞能否改善柏金遜症。柏金遜症是腦神經退化性疾病之一，全球已逾一千萬患者，單單美國就有一百萬，每年新增個案六萬宗，而男性又比女性高一倍半機會患上此病。

已有不少研究發現，當柏金遜病人跳起舞來時，哪怕只是一星期兩次的舞蹈課，每次一小時，經過十星期後，柏金遜病人的平衡力、步態、肌肉耐力等都有明顯進步。而不同的研究用上不同的舞蹈，有探戈、阿根廷探戈、波列羅舞等，各適其適，重點不是甚麼舞蹈，最緊要是他們肯跟着音樂手舞足蹈。

Peter Lovatt進一步研究舞蹈如何改善柏金遜病人的認知、身體和情緒層面。他把病人放進不同舞蹈班，有即興郁身郁勢班、fever party班、印度Bollywood舞蹈班等，有時任由他們甩晒拍子照跳，有時則要求他們跟足拍子。十星期後，結果非常鼓舞，除了走路和平衡都有明顯進步外，患者身體的不適徵狀和情緒焦慮也減少了，重現精力充沛感！

跳舞為何有此奇效？有個研究很有趣，兩組合共一百二十名健康成人參與者，一組每周跳舞三次，另一組每周做伸展運動。一年後，MRI顯示他們腦部的海馬體（Hippocampus，負責短暫記憶，隨年齡增長會逐年縮細退化1至2%）有很驚人分別：伸展運動組別如常退化，海馬體縮細1至2%，但跳舞組別的海馬體竟增加1至2%。

想預防柏金遜或防止腦部退化，不時在家聞歌起舞將腳遞便可。我在家早已set定「飛佛」跳舞歌單：《I Saw Her Standing There》、《Twist and Shout》、《Can't Buy Me Love》、《Blue Suede Shoes》、《Jailhouse Rock》……扭腳擰髻、欲罷不能，時或邊跳邊唱，是練氣良方。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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