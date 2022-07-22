香港兒童國際電影節 重返戲院參與電影工作坊 副刊版 2022/07/22 分享： 分享： 由3SPACE及高先電影主辦的第六屆香港兒童國際電影節（KIFF）將於8月舉行，大人小朋友可重返戲院享受觀影樂趣，還有機會參與新奇好玩的電影工作坊，並於映後分享會作面對面交流！ 本屆電影節精選了4部兒童 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 朗廷酒店The Food Gallery 全新少油鹽糖健康蓋飯餐單 2022/07/20 朗廷酒店The Food Gallery 全新少油鹽糖健康蓋飯餐單 大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗 2022/07/18 大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗 中環街市I-O-N Cafe Bar 下午茶 + 咖啡體驗工作坊 2022/07/18 中環街市I-O-N Cafe Bar 下午茶 + 咖啡體驗工作坊 BABY MIRROR登陸時代廣場 期間限定店+大型打卡展覽 2022/07/18 BABY MIRROR登陸時代廣場 期間限定店+大型打卡展覽 The Dessert Museum登陸東港城 5大甜點打卡區免費入場 2022/07/16 The Dessert Museum登陸東港城 5大甜點打卡區免費入場 電影 導演 工作坊 Elements