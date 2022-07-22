  • 29°C
香港時間 : 2022722日 (五) 01:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港兒童國際電影節 重返戲院參與電影工作坊

副刊版 2022/07/22

分享：

分享：

由3SPACE及高先電影主辦的第六屆香港兒童國際電影節（KIFF）將於8月舉行，大人小朋友可重返戲院享受觀影樂趣，還有機會參與新奇好玩的電影工作坊，並於映後分享會作面對面交流！

本屆電影節精選了4部兒童

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

朗廷酒店The Food Gallery 全新少油鹽糖健康蓋飯餐單
2022/07/20
朗廷酒店The Food Gallery 全新少油鹽糖健康蓋飯餐單
大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗
2022/07/18
大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗
中環街市I-O-N Cafe Bar 下午茶 + 咖啡體驗工作坊
2022/07/18
中環街市I-O-N Cafe Bar 下午茶 + 咖啡體驗工作坊
BABY MIRROR登陸時代廣場 期間限定店+大型打卡展覽
2022/07/18
BABY MIRROR登陸時代廣場 期間限定店+大型打卡展覽
The Dessert Museum登陸東港城 5大甜點打卡區免費入場
2022/07/16
The Dessert Museum登陸東港城 5大甜點打卡區免費入場
電影 導演 工作坊 Elements

上一篇文章

90後長笛演奏家許嘉晴 教視障人士吹笛譜出正能量

下一篇文章

打格仔
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？