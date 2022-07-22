香港兒童國際電影節 重返戲院參與電影工作坊

由3SPACE及高先電影主辦的第六屆香港兒童國際電影節（KIFF）將於8月舉行，大人小朋友可重返戲院享受觀影樂趣，還有機會參與新奇好玩的電影工作坊，並於映後分享會作面對面交流！

本屆電影節精選了4部兒童

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