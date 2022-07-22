詐騙廣告氾濫 平台攔截有責

去年下旬，網上湧現一輪詐騙廣告，盜用前勞工及福利局局長羅致光的照片和虛構訪問，誘使瀏覽者點擊並連接至可疑交易網站；今年中起，受害對象則換成財政司司長陳茂波。盡管財政司司長辦公室已發出嚴正澄清，強調廣告中的言論全屬虛構，警方亦已進行跟進調查，惟至今仍未能杜絕有關廣告。

盜用名人相片 偽裝新聞

事實上，這類利用名人效應的詐騙廣告由來已久，中外皆然。不少藝人的肖像如譚詠麟、郭富城等，都曾經被盜用作為招徠，內容除了最普遍的美容廣告外，就連油漆、生髮水、色情網站等都有，花樣繁多。今年3月，澳洲競爭監管機構便向Facebook母公司Meta提出訴訟，指控它發布以名人為主角的廣告，宣傳誤導性的加密貨幣投資計劃；Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）最近更在Twitter發文，感歎：「YouTube似乎總有永不間斷的詐騙廣告。」

這類釣魚式詐騙廣告，不少涉及Google嵌於不同網站的廣告，當中不乏企業和主流媒體的官方網站；另一些則出現在Facebook等用戶數量龐大的社交平台。騙徒將廣告混雜在正常網頁內容或新聞資訊當中，又盜用知名人士的相片吸引市民目光，借名人效應提升可信度，聲稱投資項目能獲得巨額回報；又或偽裝成新聞，「報道」知名人士推介的投資平台。各種手段之目的，通常是引誘用戶點擊廣告，並進入另一個登陸網站，從而躲過平台的監察。

上述盜用羅致光相片的廣告，不但經常將名字寫錯，甚至有時直接使用簡體字。據Google統計，67%違規廣告的觀看次數不到10次，顯示大部分人均能輕易分辨這類廣告。然而，如此粗製濫造、假得令人啼笑皆非的詐騙廣告，卻一波又一波地出現，情況實在令人不安，也不禁令人疑惑，為何身為科技巨頭的平台本身，就不能借助先進技術識別和封鎖這類廣告，避免市民的利益受損？

騙徒干擾系統 躲避偵測

讀者試回想一下印刷廣告大行其道的年代：由於印刷版面有限又昂貴，一紙廣告通常經由設計公司、代理、媒體等不同人員層層批核，才得以面世；互聯網和電腦技術的普及，讓一般人能夠輕易地投放數碼廣告，同時廣告空間大幅增加，其結果便是平台每年要處理數以百億計的廣告申請。2021年，Google移除了超過34億則違規廣告，並把超過560萬家廣告客戶的帳戶停權。為審查數量龐大、內容層出不窮的廣告，平台惟有持續完善自動偵測技術。然而，部分不法之徒不停轉換互聯網協定地址（IP Address）以掩飾身份，許多置入式廣告位置亦涉及多次轉售，均令追查犯罪源頭存在困難。

平台應更主動 管理發放資訊

更多人選擇直接挑戰平台的演算法。根據Google的年度廣告安全報告，有不法之徒同時建立數千個帳戶，利用偽裝和操弄文字等方法躲避系統偵測，讓系統看到的與實際投放的廣告內容有所不同。至於YouTube方面，騙徒主要採用兩種策略干擾審查系統：首先，影片純以個人經驗分享，而非直接告訴觀眾如何賺大錢；其次，影片中沒有直接提及必須加入特定社群賺錢，於是系統未必能夠判定影片的「意圖」，造成疏漏。

由於被刪除違規廣告或封鎖帳戶的代價低，全球每天都有成千上萬的聰明人反覆測試平台的漏洞；另一方面，優化機器學習模型需要累積一定數量的案例，並歸納其特徵，所以進步是階梯式的。這注定是一場人類對機器的不對稱戰爭。

這代表平台情有可原嗎？肯定不是。平台從數碼廣告中獲取龐大收益，資源上又有壓倒性的優勢，無論從社會責任、保障企業客戶商譽及消費者利益的角度，都應管理好發放的資訊，尤其是從源頭杜絕那些顯而易見的詐騙廣告流入互聯網。這些詐騙廣告不時出現在本地主流新聞媒體和企業的網站中，企圖混淆視聽，等同損害一些公眾人物的名譽、企業的商譽和新聞的可信性；如果任由它們四處展示，等受害人或警方主動提出要求後，平台才去追查，如此無異於放任和縱容，間接為不法分子創造生存空間。

須加大資源 完善審查系統

平台應該加大資源，進一步完善審查系統，尤其在市民檢舉廣告或頻道內容時，應安排更頻密的人工審查，盡快移除不當內容；在處理廣告申請上，平台須以更嚴格的流程驗證客戶身份，這有助辨識出各帳戶之間的聯手詐欺行為，並能夠有效率地大量刪除可疑的關連帳戶，而不必逐個審查和刪除；針對多次轉售的置入式廣告位置，筆者建議必須澄清有關廣告來自第三方，例如現時市民就能透過Google「關於這則廣告」（About This Ad）看到廣告客戶的資訊。

另一方面，市民亦要學懂保護自己。一些大型的網址登記網站，例如registrydb.com、whois.com等，都會提供一種叫「WHOIS」的服務，讓市民可以逆向查詢可疑網址的登記資訊。

有人形容，平台對不法之徒的縱容等同「騙徒合夥人」，這種說法或許誇張；然而，平台一方面受惠於廣告收入，一方面又未能積極解決詐騙廣告氾濫，實在與市民對科企應有良好管治和社會責任的期望存有落差。筆者冀望平台增撥資源，嚴肅應對，還市民一個安全、可信賴的網絡環境。

▲ 面對詐騙廣告氾濫，平台應增撥資源、嚴肅應對，還市民一個安全、可信賴的網絡環境。（資料圖片）