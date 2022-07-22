李家超首份施政報告 10月19登場 政治版 2022/07/22 分享： 分享： 特首李家超競選政綱提及百日工作大計，包括針對加快興建公營房屋提交初步工作建議。原來，他將於10月19日發表任內首份施政報告，到時將到立法會交代詳細計劃。 根據最新會期安排，立法會將於10月19日復會，李 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 誤傳林鄭現身英國 前主播致歉 2022/07/21 誤傳林鄭現身英國 前主播致歉 葉劉：李家超肯聽意見 開會較寬鬆 2022/07/20 葉劉：李家超肯聽意見 開會較寬鬆 贈字勉考生 陳國基寫「心」陳茂波留「恆」 2022/07/19 贈字勉考生 陳國基寫「心」陳茂波留「恆」 林鄭現身英國？ 知情者：前晚沙田巧遇 2022/07/18 林鄭現身英國？ 知情者：前晚沙田巧遇 習7.1講話精神 夏寶龍下周一京主講 2022/07/16 習7.1講話精神 夏寶龍下周一京主講 李家超 施政報告 立法會 選舉 狄志遠