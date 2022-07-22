李家超首份施政報告 10月19登場

特首李家超競選政綱提及百日工作大計，包括針對加快興建公營房屋提交初步工作建議。原來，他將於10月19日發表任內首份施政報告，到時將到立法會交代詳細計劃。

根據最新會期安排，立法會將於10月19日復會，李

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