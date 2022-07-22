德稱減對華依賴 中方抨炒作偽命題

外交部發言人汪文斌昨日回應，德國外長稱會盡力減少對中國的經濟依賴以防受到影響，表示這是偽命題炒作。

產業鏈互補互融 京促擴開放

汪文斌表示，中德經貿合作本質是互利共贏的，中德產業鏈由互補到互融，是市場規律

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