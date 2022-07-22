德稱減對華依賴 中方抨炒作偽命題 中國版 2022/07/22 分享： 分享： 外交部發言人汪文斌昨日回應，德國外長稱會盡力減少對中國的經濟依賴以防受到影響，表示這是偽命題炒作。 產業鏈互補互融 京促擴開放 汪文斌表示，中德經貿合作本質是互利共贏的，中德產業鏈由互補到互融，是市場規律 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 拜登料10天內與習通話 京：保持溝通 今日 拜登料10天內與習通話 京：保持溝通 CIA估台海風險增 惟不會二十大後即爆 今日 CIA估台海風險增 惟不會二十大後即爆 FBI稱華設法讓美衰落 京斥無端指摘 今日 FBI稱華設法讓美衰落 京斥無端指摘 你可能感興趣 拜登料10天內與習通話 京：保持溝通 今日 01:00 拜登料10天內與習通話 京：保持溝通 CIA估台海風險增 惟不會二十大後即爆 今日 01:00 CIA估台海風險增 惟不會二十大後即爆 FBI稱華設法讓美衰落 京斥無端指摘 今日 01:00 FBI稱華設法讓美衰落 京斥無端指摘 中國 經濟 外交 正能量 記者 德國 戰爭 天然氣 羅斯 高水