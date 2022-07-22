拜登料10天內與習通話 京：保持溝通 指美軍方憂佩洛西訪台 暗示行程恐生變 中國版 2022/07/22 分享： 分享： 美國是否取消對華關稅的問題仍懸而未決。美國總統拜登（Joe Biden）周三（20日）表示，預計在未來10天內，也就是7月底前，與中國國家主席習近平通話。拜登還提到台灣問題，指美國軍方對眾議院議長佩洛 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 CIA估台海風險增 惟不會二十大後即爆 今日 CIA估台海風險增 惟不會二十大後即爆 FBI稱華設法讓美衰落 京斥無端指摘 今日 FBI稱華設法讓美衰落 京斥無端指摘 德稱減對華依賴 中方抨炒作偽命題 今日 德稱減對華依賴 中方抨炒作偽命題 你可能感興趣 CIA估台海風險增 惟不會二十大後即爆 今日 01:00 CIA估台海風險增 惟不會二十大後即爆 FBI稱華設法讓美衰落 京斥無端指摘 今日 01:00 FBI稱華設法讓美衰落 京斥無端指摘 德稱減對華依賴 中方抨炒作偽命題 今日 01:00 德稱減對華依賴 中方抨炒作偽命題 中國 美國 美元 特朗普 中美關係 北京 拜登 外交 俄羅斯 習近平