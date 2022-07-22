美國是否取消對華關稅的問題仍懸而未決。美國總統拜登（Joe Biden）周三（20日）表示，預計在未來10天內，也就是7月底前，與中國國家主席習近平通話。拜登還提到台灣問題，指美國軍方對眾議院議長佩洛

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