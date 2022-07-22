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Microsoft Teams死機 影響5千人包括本港

行政人員版 2022/07/22

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視像會議軟件在疫情下需求大增，惟昨早開始，已有接近5,000名用戶回報Microsoft Teams死機，回報問題主要包括Microsoft Teams伺服器連接及應用程式等，是次受影響地區亦包括本港

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欄名 : 科技新知

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