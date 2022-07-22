Microsoft Teams死機 影響5千人包括本港 行政人員版 2022/07/22 分享： 分享： 視像會議軟件在疫情下需求大增，惟昨早開始，已有接近5,000名用戶回報Microsoft Teams死機，回報問題主要包括Microsoft Teams伺服器連接及應用程式等，是次受影響地區亦包括本港 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 沙盒遊戲開發商 堅拒區塊鏈技術 今日 沙盒遊戲開發商 堅拒區塊鏈技術 Nokia G11 Plus 售1298元主打耐用 2022/07/21 Nokia G11 Plus 售1298元主打耐用 三星8．10發布會 料旗艦摺疊手機登場 2022/07/21 三星8．10發布會 料旗艦摺疊手機登場 疫情影響手機需求 次季全球出貨量跌9% 2022/07/20 疫情影響手機需求 次季全球出貨量跌9% Google地圖測新功能 按引擎制定導航路綫 2022/07/20 Google地圖測新功能 按引擎制定導航路綫 科技行業 科技硬件 科技軟件 服務 軟件 Microsoft 商業