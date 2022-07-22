沙盒遊戲開發商 堅拒區塊鏈技術 行政人員版 2022/07/22 分享： 分享： NFT交易騙案頻生，近日甚至有NFT創作者疑借經典沙盒遊戲Minecraft之名行騙。Minecraft於最新官網網誌稱，禁止將區塊鏈技術整合至遊戲當中，避免玩家投機行為及違反Minecraft長久以 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Microsoft Teams死機 影響5千人包括本港 今日 Microsoft Teams死機 影響5千人包括本港 Nokia G11 Plus 售1298元主打耐用 2022/07/21 Nokia G11 Plus 售1298元主打耐用 三星8．10發布會 料旗艦摺疊手機登場 2022/07/21 三星8．10發布會 料旗艦摺疊手機登場 疫情影響手機需求 次季全球出貨量跌9% 2022/07/20 疫情影響手機需求 次季全球出貨量跌9% Google地圖測新功能 按引擎制定導航路綫 2022/07/20 Google地圖測新功能 按引擎制定導航路綫 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 遊戲 區塊鏈 IT技術 NFT