遭「工作暗物質」破壞 68%人稱錯過升職加薪 行政人員版 2022/07/22 分享： 分享： 【本報訊】薪酬加幅能否按工作表現來客觀衡量？軟件開發商Wrike發表報告稱，由於職場環境的複雜性，員工付出往往無法被看到，達68%員工因而錯失升職加薪。 Wrike對全球2,800名企業管理層和員工進行 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 企業網安人才難求 技能差距或帶來危機 2022/07/21 企業網安人才難求 技能差距或帶來危機 通訊無「笑臉」遭解僱 昆士蘭女員工勝訴 2022/07/20 通訊無「笑臉」遭解僱 昆士蘭女員工勝訴 WFH利員工創造力 倡靈活安排辦公室日數 2022/07/19 WFH利員工創造力 倡靈活安排辦公室日數 全球遙距工作指數 星排第9亞洲居首 2022/07/18 全球遙距工作指數 星排第9亞洲居首 Google香港育數碼人才 夥青協發放助學金 2022/07/15 Google香港育數碼人才 夥青協發放助學金 職業生涯 員工福利 員工福利及權益 商業 美元