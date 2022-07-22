遭「工作暗物質」破壞 68%人稱錯過升職加薪

【本報訊】薪酬加幅能否按工作表現來客觀衡量？軟件開發商Wrike發表報告稱，由於職場環境的複雜性，員工付出往往無法被看到，達68%員工因而錯失升職加薪。

Wrike對全球2,800名企業管理層和員工進行

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