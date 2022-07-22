LINE FRIENDS minini亮相新都城 7米高熊大任打卡

LINE FRIENDS喺香港有唔少粉絲，黛安聽聞，7月30日至10月2日，MCP新都城中心2期及3期會舉辦充滿藝術氣息嘅「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS︰minini夢幻色彩世界」活動。活動由國際創意工作室LINE FRIENDS及著名色盲普普藝術家TENNESSEE LOVELESS與新都城中心攜手策劃。

一班主角都係首次登場嘅新面孔，大家可以同可愛嘅LINE FRIENDS minini盡情打卡！場內更設有全球最大7米高LINE FRIENDS MINI BROWN熊大及5米高LINE FRIENDS MINI CONY兔兔巨型枱上擺件，仲有LINE FRIENDS minini朋友仔穿梭喺TENNESSEE LOVELESS嘅獨特藝術國度。

場內更有「DJ DROP THE BALL」、「藝術家視角塗鴉體驗」及「曲奇餅罐TIC-TAC-TOE」等互動遊戲；仲有唔可以錯過嘅期間限定店，因為好多精品都喺場內率先發售㗎。

本文轉載自《晴報》

▲ 7米高熊大

▲ 5米高兔兔