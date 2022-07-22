  • 29°C
香港時間 : 2022722日 (五) 04:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

LINE FRIENDS minini亮相新都城 7米高熊大任打卡

行政人員版 04:00 2022/07/22

分享：

分享：

LINE FRIENDS喺香港有唔少粉絲，黛安聽聞，7月30日至10月2日，MCP新都城中心2期及3期會舉辦充滿藝術氣息嘅「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS︰minini夢幻色彩世界」活動。活動由國際創意工作室LINE FRIENDS及著名色盲普普藝術家TENNESSEE LOVELESS與新都城中心攜手策劃。

一班主角都係首次登場嘅新面孔，大家可以同可愛嘅LINE FRIENDS minini盡情打卡！場內更設有全球最大7米高LINE FRIENDS MINI BROWN熊大及5米高LINE FRIENDS MINI CONY兔兔巨型枱上擺件，仲有LINE FRIENDS minini朋友仔穿梭喺TENNESSEE LOVELESS嘅獨特藝術國度。

場內更有「DJ DROP THE BALL」、「藝術家視角塗鴉體驗」及「曲奇餅罐TIC-TAC-TOE」等互動遊戲；仲有唔可以錯過嘅期間限定店，因為好多精品都喺場內率先發售㗎。

本文轉載自《晴報

7米高熊大

5米高兔兔

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 小學變身中醫館 全方位認識中醫藥
今日
小學變身中醫館 全方位認識中醫藥
八卦名利場 - 崇光「Choice for the Future」倡零碳 推廣環保生活
今日
崇光「Choice for the Future」倡零碳 推廣環保生活
八卦名利場 - NIVEA®淡斑護膚新品登場 萬寧獨家發售
今日
NIVEA®淡斑護膚新品登場 萬寧獨家發售
八卦名利場 - 天際100「25載童年回憶」賀回歸 3人家庭套票$240
今日
天際100「25載童年回憶」賀回歸 3人家庭套票$240
八卦名利場 - 馬會主席陳南祿與霍啟剛比劍 勉勵青年追夢
2022/07/21
馬會主席陳南祿與霍啟剛比劍 勉勵青年追夢

上一篇文章

天際100「25載童年回憶」賀回歸 3人家庭套票$240

下一篇文章

遭「工作暗物質」破壞 68%人稱錯過升職加薪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？