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小學變身中醫館 全方位認識中醫藥

行政人員版 04:00 2022/07/22

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近年中醫藥治療普及化，黛安聽聞，愛秩序灣官立小學為讓同學更深刻認識中華文化嘅精髓，早前校長崔家祥特地請來專注本港中醫藥文化推廣機構「天醫無縫」，為同學仔舉行體驗活動，將學校變身中醫館，畀同學仔認識中藥炮製技術和生活應用技藝等，佢哋更動手自製純中藥驅蚊膏㖭。

在現場負責講述中藥學嘅中藥劑碩士朱立城，仲帶嚟流動百子櫃，向同學展示常用中藥及觸摸各類中草藥，同學們玩得不亦樂乎。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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