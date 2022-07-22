小學變身中醫館 全方位認識中醫藥 行政人員版 04:00 2022/07/22 分享： 分享： 近年中醫藥治療普及化，黛安聽聞，愛秩序灣官立小學為讓同學更深刻認識中華文化嘅精髓，早前校長崔家祥特地請來專注本港中醫藥文化推廣機構「天醫無縫」，為同學仔舉行體驗活動，將學校變身中醫館，畀同學仔認識中藥炮製技術和生活應用技藝等，佢哋更動手自製純中藥驅蚊膏㖭。 在現場負責講述中藥學嘅中藥劑碩士朱立城，仲帶嚟流動百子櫃，向同學展示常用中藥及觸摸各類中草藥，同學們玩得不亦樂乎。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 崇光「Choice for the Future」倡零碳 推廣環保生活 今日 崇光「Choice for the Future」倡零碳 推廣環保生活 八卦名利場 - NIVEA®淡斑護膚新品登場 萬寧獨家發售 今日 NIVEA®淡斑護膚新品登場 萬寧獨家發售 八卦名利場 - 天際100「25載童年回憶」賀回歸 3人家庭套票$240 今日 天際100「25載童年回憶」賀回歸 3人家庭套票$240 八卦名利場 - LINE FRIENDS minini亮相新都城 7米高熊大任打卡 今日 LINE FRIENDS minini亮相新都城 7米高熊大任打卡 八卦名利場 - 馬會主席陳南祿與霍啟剛比劍 勉勵青年追夢 2022/07/21 馬會主席陳南祿與霍啟剛比劍 勉勵青年追夢