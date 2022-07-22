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我的同事好叻

行政人員版 04:00 2022/07/22

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創業10年來，我經常聽到的一句話是「你啲同事好叻」，很多客戶和合作夥伴都曾經跟我這樣說。照我所知，暫時應該沒有人跟我的同事說過「你老闆好叻」。當然，對此我是完全不介意的，正如父母都想人讚自己的子女叻，多過自己被讚。人們讚我的同事叻，比讚我叻令我更開心。

中學時，一位我很尊敬，且是我認為校內最叻的老師曾跟我說，一間學校的校長或一間公司的CEO，通常都不是機構內最叻的人。結果他到退休的時候，仍未嘗過當校長的滋味。老師的說話，我一直銘記於心。

我一直認為自己很平凡。打工時，當我升到CEO，就是一個很好的肯定，我很清楚地意識到自己「唔叻」。創業時，和同事的差距似乎更明顯，沒有人讚我叻這件事，令我既安心也放心，我知道我的事業前景，應該不會太差。

集團剛開始只有4個人的時候，我叻還有點意思。但我還是有點慧根，懂得找比我叻的人合作。現在集團已經是160人的團隊，我不叻，但其他159位同事都叻的話，我們便已經很了不起了。

既然「唔叻」，我的工作便很簡單，就是給予他們發揮的空間，給予鼓勵和讚賞，還有合理的報酬。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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