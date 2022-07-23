三十載兢業篤行 中銀集團保險踔厲奮發再啟航

香江奔湧，紫荊盛放。2022年是香港回歸祖國25周年，是中國銀行成立110周年，也是中銀集團保險成立30周年。1992年，中國銀行在香港的17家機構聯合收購「步飛保險」。同年7月23日，中銀集團保險有限公司成立。這是中國銀行設立的第一家保險公司，中國銀行進軍保險業的大幕就此拉開。

30年來，中銀集團保險紮根香港，服務社會，秉承追求卓越的精神，竭誠為市民提供穩健高質的保險產品與服務，市場地位和品牌形象持續提升。成立後的第4年便躋身市場第一，並連續多年維持。圍繞中國銀行整體戰略，中銀集團保險穩步拓展，於1993年至1994年陸續成立4間分公司；1998年，成立子公司中銀集團人壽保險有限公司；2001年在深圳設立第一家內地分公司，並於2005年改為中銀保險有限公司；2006年和2008年先後購入澳門聯豐亨保險、澳門聯豐亨人壽保險部分股權，進入澳門保險市場。至今，已擁有4間分公司，1間附屬公司及3間聯營公司。

▲ 2006年聯豐亨保險股權轉讓儀式，標誌着中銀集團保險正式進軍澳門保險市場。

背靠集團發揮協同效應 穩居市場前列

中銀集團保險充分發揮背靠中國銀行集團的優勢，深化銀保協同發展，與集團綜合經營公司及海外分行建立起廣泛的業務關係，深入打造多維度合作模式，形成覆蓋廣泛的服務網絡，為客戶提供一站式綜合金融服務。同時，攜手眾多保險同業、經紀、代理、再保機構和專業服務公司，在渠道、服務、產品、研究等眾多領域為客戶貢獻保險價值。通過直銷渠道和官網、APP等電子平台，為客戶提供隨時、隨地、隨心的投保與理賠服務。

三十載兢業篤行，中銀集團保險至今已獲得一般保險全部17項險種的經營牌照，保費規模從成立初期的1億港元躍升至近30億港元。經營範圍從香港逐步擴展至中國內地、中國澳門、中國台灣以及眾多其他海外地區，業務量始終穩居香港一般保險市場前列。國際專業評級機構自2007年起連續多年給予A-信用評級，前景展望穩定，成為香港市場具有重要影響力的保險公司，為鞏固香港國際金融中心地位貢獻力量。

健康險及數碼轉型屢獲突破 承保效益領先行業

面對客戶新的健康需求和信息技術帶來的變革，中銀集團保險緊抓健康管理趨勢，在鞏固現有財產保險傳統業務優勢的基礎上，重點推進健康險轉型，以「健康服務召集人」為定位，推動健康險由風險承擔向健康管理和生態建設轉變。2022年上半年健康險保費收入同比增長8.62%，健康險發展差異化優勢初步顯現。

▲ 推出一站式健康險電子化服務平台，覆蓋網絡醫生地圖、掃碼就診、電子理賠創新功能，近期更加入中醫遙距診症服務。

堅持科技引領，中銀集團保險全面推進數字化轉型，2021年新一代核心系統成功投產，以此為契機，有效運用大數據等信息技術全面提升核心競爭力。「大理賠」「大承保」多管齊下，優化流程，提升效率，努力實現全流程的數字化。網上服務場景建設不斷完善，打通線上線下服務壁壘，推出一站式健康保險電子平台，覆蓋網絡醫生地圖、掃碼就診、電子理賠創新功能，實現全流程數字化健康保險服務，更融入香港市場少見的中醫遙距診症服務，領先業界。隨着服務品質及業務質效節節攀升，2021年公司利潤再次取得新的突破，全年承保效益領先行業。

響應國家及香港發展規劃 全方位踐行綠色金融

肩負百年中行金融報國使命，中銀集團保險將自身發展積極融入國家發展大局，圍繞集團「一體兩翼」發展戰略，堅持區域化發展，搶佔機遇開拓大灣區市場，率先推出系列面向大灣區和跨境客戶的醫療、旅遊及汽車險等產品，並搶先研發「港車北上」交強險和商業險產品。公司亦協同集團在港機構共同發力，針對北部都會區建設展開研究，制定具體方案力爭發揮積極作用。

中銀集團保險積極履行社會責任，落實ESG理念，豐富綠色保險產品和綠色投資，支持綠色產業發展，推動綠色辦公。承保新能源車輛保險、新能源與清潔能源裝備行業及客戶的公眾責任保險，啟動研究電動汽車、無人機等新型保險產品。面對本地肆虐的疫情，公司先後推出三期「同舟共濟」抗疫特色保險產品和系列升級保障與服務。以實際行動為高品質金融服務助力經濟社會發展與生態環境改善貢獻力量。

「植根於斯、服務於斯」，三十年來，中銀集團保險見證香港回歸祖國，服務香港經濟發展和民生保障，與市民並肩同行，也實現了自身的發展。三十而立的中銀集團保險將不負使命，踔厲奮發，在香港由治及興的新階段，持續推動高質量發展，繼續為香港的繁榮發展和市民的幸福生活貢獻力量。

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（特約）