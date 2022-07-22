支付寶香港李詠詩：助力三地居民 一個「錢包」走遍大灣區

香港回歸25周年以來，與內地在人流、物流、資金流等方面的聯繫愈發多元與深入，自2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台後，兩地互聯互通得到進一步加速。隨着一體化程度不斷提高，大灣區各城市之間逐步形成「一小時生活圈」，其中跨境移動支付扮演着至關重要的橋樑角色。

「點止支付咁簡單」，這是AlipayHK的廣告語。從為香港街市等中小企業接入移動支付，到打通AlipayHK在內地交通出行、購物消費的跨境移動支付功能，AlipayHK在5年的成長歷程中，愈發清晰地認識到移動支付的時代使命。「我們想讓居民無論在大灣區哪個城市，都可以用自己熟悉的貨幣與錢包進行支付，真正像在自己家一樣。」支付寶港澳台地區總經理李詠詩在接受南都、N視頻記者專訪時說道。在內地的技術經驗與本地團隊的雙向賦能下，AlipayHK帶着母公司的產品基因，不斷強化本地的金融服務功能，助力提升香港金融科技的競爭力；同時積極打通大灣區移動支付的互聯互通，建設未來更好的金融生態。

▲ 支付寶港澳台地區總經理李詠詩

從海外工程師到香港電子錢包掌舵人

南都、N視頻：你曾經在海外留學與工作，並且在移動支付領域擁有豐富的工作經驗。當初為甚麼想回港發展，與其他地區相比，香港市場具備甚麼特點與發展潛力？

李詠詩：我本科與研究生都就讀計算機專業。從學校畢業後，我從工程師轉到諮詢公司的科技顧問，再到產品經理，一路愈走愈「前」，就是想要更貼近市場、貼近用戶。我的初心是希望用科學的方法，幫助人們解決生活需求，讓大家的生活更加舒適與便利。

雖然在海外讀書，但作為一個土生土長的香港人，我一直都希望利用我的經驗與能力幫助到我的家鄉，幫助本地居民提高生活品質，這是我的出發點。在我眼中，香港市場的想像空間很大，一方面香港人學習新鮮事物的能力很強；另一方面，香港的地理範圍較小，在推出新的科技應用時，想要做到大範圍覆蓋相對容易。

過去幾年，我一路陪着AlipayHK成長，就如同我們電子錢包的廣告語「點止支付咁簡單」描述的一樣，我見證了AlipayHK的很多進步。

賦能中小企業 便利繳費服務

南都、N視頻：雖然香港是國際金融中心，但移動支付發展起步較慢。在將支付寶落地香港的過程中，你與團隊遇到哪些挑戰？團隊如何制定本地化的發展策略，從而更好地服務本地用戶？

李詠詩：香港的移動支付是在過去幾年開始得到比較快的發展，但電子支付已經有比較長的發展歷史了，比如香港人很早就接觸到八達通、信用卡等。因此，要讓習慣電子支付的他們改成使用移動支付，其實是一個挺大的挑戰。我們需要做的，就是洞察電子支付目前有哪些沒有覆蓋到，而移動支付能做到的服務，來幫助廣大的用戶和商戶。

首先，我們看到的就是中小企業市場。一般來說，比較大型的企業才有能力接入電子支付，而中小企業都是以現金交易為主。於是我們參考內地的「收錢碼」，在香港推出了「商戶碼」，商戶只需要打印一張二維碼貼紙張貼起來，就能收款。

其次，我們看準了服務的領域。許多香港市民在進行生活繳費時都需要去實體店排隊繳款，在生活節奏快、效率至上的香港，這無疑會增添許多麻煩。所以我們推出了綫上的生活繳費服務，水電煤等費用，只需要綁定一次帳單，之後的每個月就會自動彈出提醒，用戶一鍵就能繳清費用。這是一個服務的提升，讓綫上到綫下的服務體驗變得更加便利、流暢。

5年擁逾330萬活躍用戶 得益於母公司與本地團隊雙向支持

南都、N視頻：2022年4月，AlipayHK經過近5年的發展，活躍用戶逾330萬，超過香港1/3的人口。你認為AlipayHK在行業中具備甚麼競爭優勢？

李詠詩：我認為我們的優勢主要來源於母公司與本地團隊的雙向支持。首先參考螞蟻集團在內地的產品、技術與經驗，我們往往能快速推出「又深又廣」的產品和技術服務。比如在我們面向中小企業拓展支付市場的時候，就借鑑了內地的「收錢碼」，整個產品是從內地複製到香港的，其中的風控、技術等方面已經有很多前人磨合、優化過，所以我們可以很快地在香港做出這樣的產品。另外還有消費券、交通二維碼等產品的推出，我們也都參考了內地的經驗，使得我們在香港市場上綫新服務時，能做得更完善、更快速。

另外，我們擁有一支本地化的團隊，可以貼近市場去做商戶拓展與營銷玩法，從而更好地迎合本地的用戶群。比如在滙款功能方面，我們增加了「利是」的功能，每逢佳節，用戶可以通過AlipayHK派「利是」給親友。以上這兩個條件，為我們拓展香港市場增加了很大的優勢。

▲ 香港的移動支付在過去幾年加速發展，其中AlipayHK持續擴展不同的應用場景。

從出行通到資金通 全面助力灣區融合發展

南都、N視頻：近年來，AlipayHK推出內地交通出行以及「港康碼」等重要功能。作為「灣區錢包互聯互通一姐」，你認為支付寶的跨境移動支付在促進大灣區各城市融合發展上，有哪些作用與意義？

李詠詩：大灣區互聯互通是國家發展策略中非常重要的一環。從一個電子錢包的角度來說，我覺得最重要的就是「通」這個字，它包含人流、資金流的「通」。當三地居民在大灣區流動時，我們首先需要讓他們可以很輕鬆地使用自己熟悉的錢包與貨幣進行支付。這也可以增加一份親切感，讓居民感受到無論在大灣區的哪個城市，都好像在家裏一樣，真正做到「一個生活圈」的感覺。另外，我們還重點關注交通場景。現在無論是內地還是香港的支付寶，都可以在香港掃碼搭乘9成的交通工具，而香港居民回廣州等內地城市乘車，也可以使用AlipayHK進行付款，綫上還可以購買跨境巴士的車票。

在資金流方面，去年我們上綫了滙款的能力，用戶可以通過AlipayHK便捷滙港幣給內地的朋友與親人。以上都是我們在電子錢包互聯互通上做出的嘗試。

面對宏觀環境挑戰 積極尋找市場機遇

南都、N視頻：受疫情等因素影響，跨境旅遊業務受到衝擊，而在減少社交接觸期間，移動支付又幫助市民綫上處理支付、帳單繳費等事宜。你如何評價近幾年AlipayHK在宏觀環境變化中遇到的機遇與挑戰？

李詠詩：疫情對整個行業與市場有一定的打擊，但同時也出現了一些機遇。我觀察到在疫情期間，本地用戶對於使用移動支付的取向和次數都有很大的提升，主要有以下幾點原因。

第一，大家更加注重衞生問題，不太願意使用紙幣或是刷卡。所以對於商戶和用戶來說，都比較傾向於用手機進行無接觸支付。

第二，電商、外賣、網購等行業在疫情期間進一步發展起來，也加速推動着這些新行業接入移動支付。

第三，我認為在疫情當中，香港人使用智能手機、電子掃碼的行為更加普及化。大家出行常常需要掃「安心出行」的二維碼，「掃碼」這個動作普及化，對推廣二維碼支付也起到促進的作用。

攜多方支持金融科技發展 提高金融中心競爭力

南都、N視頻：2017年是香港回歸20周年，你也於當年加入螞蟻集團，推動AlipayHK上綫。你如何評價香港這5年來的金融生態發展，未來如何透過金融科技創新來鞏固香港國際金融中心的地位？

李詠詩：根據香港投資推廣署2021年對初創企業的調查，香港目前有超過600家金融科技公司和4,000家初創企業，是全球初創企業發展最迅速的城市之一。在消費者端，香港的消費者金融科技普及度已經達到67%，排名高於法國、美國和日本，在全球都排在前列。基於以上數據，我覺得香港的金融生態發展可以用「朝氣蓬勃」來形容。

接下來，我認為各界應該全力扶持初創公司。香港目前有超過10家「獨角獸」，其中好幾家都屬於金融科技公司。有朝一日這些企業在港上市，可以進一步鞏固香港的集資市場地位，繼續保持全球最大的IPO市場之一。

另一方面，我們也需要着力培養年輕的科技人才。無論是螞蟻集團還是AlipayHK，都一直朝着這個方向不斷努力。去年9月底，我們與香港中文大學合作招聘超過100個技術職位，也與香港科技園有深度合作，希望能攜手支持本地初創企業。近期，螞蟻集團還和香港中文大學簽署合作備忘錄，展開深度戰略合作，希望培養更多香港年輕的科技人才。

南方都市報、N視頻

總策劃：戎明昌 劉江濤

執行策劃：王佳

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統籌：柯曉明 陳成效 鄭雨楠 肖遙

撰文：南都、N視頻記者 李想

視頻：南都、N視頻記者 李想 拍客 梁安

海報：鄒思曼

（相片由受訪者提供）

編輯：香港經濟日報專輯組