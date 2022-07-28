宏利亞洲首席執行官戴明鈞：關注社會需要 部署大灣區市場

自2020年起，香港先後經歷五波疫情，然而根據「2022年世界競爭力年報」，本港競爭力仍然維持領先位置，排名更由去年全球第7位升至第5位，充分展現出香港的潛力和韌力。作為與香港一同成長的企業，宏利亞洲首席執行官戴明鈞（Damien Green）表示宏利會繼續透過加强業務發展，貢獻社區和支持本地經濟復甦，為香港的長遠發展注入動力。「宏利是香港持續經營歷史最悠久的人壽保險公司，在過去125年來一直陪伴香港成長，即使在最艱難的時期仍然與港人同行。」

投資社區 助弱勢社群渡過困境

根據宏利於5月份公布的2022年首季業績顯示，宏利香港連續第19個季度錄得核心盈利按年增長；而保險業監管局資料亦指出，該公司今年的首季新業務亦領先同儕。「雖然疫情帶來了挑戰，但公司的發展仍然蓬勃。」戴明鈞解釋，宏利的目標明確，過去125年不單只專注發展業務，亦對社區有所承擔。他相信，這正是支持宏利在疫情期間維持增長的原因之一。「宏利關注社區需要，這促使我們在疫情期間仍能保持業務穩健，令我們能夠繼續向客戶提供適切的服務。」

事實上，在兩年多的疫情期間，宏利一次又一次對社區投放資源，支援弱勢社群，展現其企業社會責任。例如當知悉第五波疫情令基層長者的生活雪上加霜，宏利於今年4月夥拍基督教家庭服務中心（CFSC），推出「樂齡全守護」中西醫視像診症服務，為缺乏家人照顧或行動不便的獨居長者或雙老家庭提供一條龍的靈活醫療服務，當中涵蓋中西醫網上診症及送藥服務。

▲ 時任宏利香港及澳門行政總裁戴明鈞（左二）到訪長者家中，了解宏利「樂齡全守護」中西醫視像診症服務的使用情況。

因見觀塘和黃大仙乃本港貧窮比率及人口老化密度最高的地區，戴明鈞透露，「樂齡全守護」目前正於上述地區展開。「由於許多長者憂慮外出會增加健康風險，因而長期留在家中，所以我們正為區內有需要長者提供合共1,000次的網上視像診症及送藥服務。此外，我們早前又與CFSC合作推出市場首個由商界贊助的醫療券慈善計劃『宏利「券」顧您健康」，為2,000個低收入家庭提供免費醫療保健服務。」

毋懼疫情 持續貢獻本港經濟

作為本港第一大泛亞壽險公司，宏利除了積極對社區進行投資外，亦對本地經濟發展作出支持。「2021年，我們為香港經濟貢獻高達280億港元，當中包括客戶的理賠、員工和代理人的薪金和佣金、租金和供應商的支出等等。」戴明鈞說。

目前宏利在香港約有240萬名客戶，即約為三分一港人提供服務。縱然近年市場充滿挑戰，但憑藉多年來與港人建立的深厚關係，加上大眾對健康醫療、長期儲蓄及退休方案的需求持續，戴明鈞對宏利在香港的業務充滿信心。

「我們今年的第一季度業績顯示，市民對健康保障產品的需求強勁，其中醫療保單銷售數量同比增長16%，自願醫保計劃的銷售亦在稅季結束前的三月份錄得30%增長。」戴明鈞指出，有關數據亦與年初發表的《宏利亞洲康健調查》結果一致，在1,000名受訪者中有近半人認為自疫情發生後，保險對他們的重要性有所提高。

早着先機 迎接「內地訪港旅客2.0」市場

本地需求以外，粵港澳大灣區也是支持宏利業務增長的重要動力。受疫情影響，香港與中國內地仍未通關。而澳門與内地恢復通關後，2021年宏利在澳門市場所錄得的年度化保費等值銷售額較2020年增長逾一倍。

▲ 2021年宏利在澳門的業務有約60%來自內地訪客。

「內地訪客在2021年約佔宏利澳門業務的60%。」戴明鈞表示，澳門的業務情況顯示內地訪客對保險產品特別是康健及危疾產品很感興趣。宏利在去年底曾對粵港澳大灣區9個內地城市近1,600名受訪者進行意見調查，結果顯示96%受訪者期望在通關後6個月內來港，而當中7成人更有意趁機購買保險產品，故他預期當香港與內地恢復通關後，香港將會出現『內地訪港旅客2.0』市場。

另一方面，中央政府於2019年發表的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中多次提到保險業，而除了在大灣區設立保險售後服務中心外，保險業監管局亦表示會參考「跨境理財通」研究推出「跨境保險通」。

▲ 在大灣區11個主要城市中，宏利已在9個城市設有業務據點。

戴明鈞形容，有關政策不只為香港保險公司帶來機遇，亦有助公司為區內客戶提供更優質和更具效率的服務。「在大灣區11個主要城市中，宏利已在9個城市設有業務據點。」他指出，往後公司會繼續支持「保險通」計劃，並作出多方面的準備，包括提升客戶服務、招募非本地畢業生及加強網上客戶自助服務等。

投資硬件 突顯對香港市場承諾

為配合持續上升的市場需求，宏利在疫情下在人才及創新科技發展上投放大量資源，在擴展其代理人團隊的同時，優化服務流程。「我們的代理人團隊非常強大，它為我們的成功奠定基礎。」戴明鈞表示，目前宏利在香港約有2,000名員工及逾10,000名代理人，而即使面對經濟下滑，去年代理人的規模仍有9%的增長。「此外，我們亦會配合銀行渠道和經紀渠道進行銷售，令服務更具彈性。」

至於創新科技方面，宏利在2021年及2022年投放約4 億港元發展新科技，為代理人和客戶推出多項嶄新服務，包括虛擬銷售平台、升級版移動應用程式，以及嶄新的電子銷售工具，令代理人能以更便捷的方式為客戶服務，提升客戶服務體驗。「現在 84%的團隊成員已應用有關電子銷售工具。」戴明鈞說。

▲ 宏利於尖沙咀開設佔地7,300 平方尺的宏利尊尚中心，方便代理人及經紀商為高端客戶提供貼心服務。

除了創新科技的投資，宏利近年在其他硬件配套上亦投放了大量資源。去年4月，宏利承租了位處九龍東的國際貿易中心約145,000平方尺，足以容納3,400名代理人的甲級寫字樓，並命名為「宏利大樓」。該宗交易乃2018年4月以來九龍東最大宗的租務成交；同年8月，宏利又於尖沙咀開設佔地7,300 平方尺的「宏利尊尚中心」，方便代理人及經紀商為高端客戶提供貼心服務。凡此種種均突顯宏利對香港市場的堅定承諾。

「我們會繼續懷着熱誠拓展業務，並為社區以至香港經濟的發展作出支援。」戴明鈞總結時強調，宏利香港在過去125年來一直與港人同行，而未來亦會繼續與香港一起成長，把支持香港社會及經濟復甦視為公司上下的使命。

▲ 宏利香港在過去125年來一直與港人同行，未來會繼續把支持香港社會及經濟復甦視為公司上下的使命。

（特約）