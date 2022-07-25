香港首個經典殭屍電影造型照NFT七月發行 著名殭屍電影演員錢小豪重演角色精髓

近年港台演藝圈紛紛掀起一股NFT熱潮，電影《頭文字D》一眾演員如余文樂、杜汶澤、周杰倫、陳冠希等人都投入NFT市場，他們除了收藏自己喜歡的NFT，更推出自家系列，甚至屢次打破亞洲交易金額紀錄。在上世紀八九十年代港產殭屍電影系列中，屢次飾演主角的錢小豪，早前亦與一間科技公司合作，該公司在7月正式推出以包括錢小豪彊屍電影造型照在內的香港經典殭屍電影造型Jiang Shi Lab NFT收藏品系列，吸引更多殭屍文化的收藏者能夠接觸和收藏其相關產品，保留及記錄這獨特傳統文化。NFT藏品於Open Sea限量發行，而白名單將於稍後時間公布。

中西方殭屍大不同 借NFT承傳獨特香港文化

錢小豪身為Jiang Shi Lab NFT的象徵人物，是次整個NFT系列包括他的經典殭屍電影造型照，例如民初小子、民初西裝、民初道士、現代道士及道符造型等，呈現出香港電影極具特色的重要畫面，勾起香港電影愛好者的共同回憶，緬懷舊日情愫。每個殭屍都有所屬的角色團隊，從100多個可能特徵中隨機挑選創建而成，發行機構希望創建一個獨特的品牌，將七、八十年代在童年記憶中珍視的東西帶入NFT世界，讓更多喜愛殭屍文化的收藏者能夠接觸和收藏其相關產品，把這個社區連結在一起，亦令更多人投入到Web3.0的流行文化世界。收藏者可以透過收藏這些具有獨一無二電子證書的非同質化代幣，保留及記錄這獨特傳統文化。

西方文化中的殭屍主要分為兩大類型，第一種是吸血鬼（Vampire），第二種是喪屍（Zombie）。吸血鬼以《德古拉》（Dracula）最為人熟悉，電影中的德古拉是一位風度翩翩的紳士，但到晚上就會變為長有獠牙的嗜血怪物，專挑年輕婦女下手。而喪屍最早出現在1968年，由喬治•羅梅羅執導的《活死人之夜》（Night of the Living Dead）的電影中，喪屍被描述為行動遲緩，智力低下，成群出現的怪物，被咬傷的人也會馬上變成喪屍。

而港產片的中國殭屍則源於明清時期的民間傳說，它身穿清朝官服或壽衣、全身僵硬、指甲發黑、犬齒長而尖，行動時雙手向前伸，只能以跳躍方式前進。它們在月圓之夜出沒以吸食活人或家畜的血液，令被咬傷的人感染屍毒而死亡或變成另一隻殭屍。唯有道士用鏡子、桃木劍、銅錢、符咒、糯米等器物才能對付它。故此，道士和殭屍之間的鬥法成為了眾多相關影視作品不斷反覆使用的敘事題材。

具深厚中國武術功底 成就殭屍片熱潮

錢小豪於1963年出生，是香港著名演員和武術指導。他自幼學習中國武術，於1979年加入邵氏電影公司第三屆武術訓練班，後來正式入行並成為著名導演張徹旗下的張家班成員，具深厚武術功底。他自1970年代開始演出超過90部電影，當中最為人熟悉的作品以殭屍電影系列。

《殭屍先生》是錢小豪第一部出演的殭屍電影，他在電影中與林正英和許冠英合演三師徒，故事精彩刺激，將殭屍一角活演得淋漓盡致，獲譽為港產的「捉鬼敢死隊」。

繼《殭屍先生》後，他還出演了《殭屍翻生》、《一眉道人》、《殭屍至尊》、《新殭屍先生》、《驅魔道長》等不少膾炙人口的殭屍電影。而在過去十年，隨著1980年代風氣回潮和殭屍題材重新興起，錢小豪又繼續出演了新作如《殭屍》、《救殭清道夫》和《新殭屍先生2》。其中由麥浚龍自編自導、《咒怨》系列導演清水崇監製負責的《殭屍》更是口碑載道，成功推動了新一輪殭屍片熱潮，以他作為此系列的代表人物最適合不過。

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（特約）