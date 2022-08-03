VPN六大實用功能 助你更安心上網

在人人手執最少一部智能電話的年代，每部智能電話自然儲存了大量重要的個人資料。要妥善保障網絡安全，就要活用VPN。VPN是Virtual Private Network（虛擬私人網路）的縮寫，是網絡上的保護罩，不論在工作或娛樂上，很多人都會購買VPN來保障自己。VPN一般有六大功能，可進一步保護用戶的個人資料，用戶因此可擁有更佳的網絡體驗。

1. 隨時隨地使用公共WI-FI 隱藏瀏覽及下載記錄

當我們到外地旅行或外出工作的時候，數據使用量往往會超出本身所購買的月費計劃，很多人會改為選擇使用公共Wi-Fi上網，但公共Wi-Fi並不安全，手機內的個人資料有機會被盜取，VPN此時可以加密用戶的網路數據，保護用戶的個人資料。若我們透過公共Wi-fi輸入敏感資料，例如網路銀行密碼、電郵信箱或其他一些加密資料時，VPN可以隱藏用戶的網路行為，提升安全性，避免資料外洩。與此同時，VPN可以隱藏個人的IP位址，確保用戶的網路瀏覽習慣及下載紀錄等不會與個人身分產生關連，進一步保障個人私隱。

2. 節省網上購物的費用 免受價格歧視

同一件商品在不同國家和地區都有不同的價錢，這取決於用戶所處的地方，而且在香港有很多優惠都無法使用，例如Black Friday，這時可使用VPN調整IP地址，將IP轉成優惠適用的國家或地區，便可以解決購物優惠的地區限制問題，用最優惠的價錢買到心頭好。

3. 方便遙距工作 隨時隨地連接家居電腦

VPN會把所有接收到的資料經強大的加密隧道進行傳輸，幫助不同地區的員工以安全快速的方式，把文件和資料上傳至公司內聯網，員工遙距工作時因而可以安心地把機密資料上載，一方面提升工作效率，一方面保障公司利益。VPN甚至可以遙距控制家居電腦和連接家庭或企業Wi-Fi，即使網絡流量被追蹤，對方也不能讀取任何資訊，避免資料外洩。

4. 解除被阻擋和被審查網站的封鎖 享受更佳娛樂及遊戲體驗

不少國家都會限制某些網站的瀏覽權或存取權，以配合版權上的地理封鎖或內容審查制度。以香港為例，在Netflix 、Youtube、Disney+等不同娛樂平台上的影片都因版權問題而有地區限制，或者不少手機和電腦遊戲都需要使用外國伺服器才能登入。而VPN正可以轉換IP地址至不同地區，即使是獨家影片，用戶也可以不受限制地觀賞各類型的影片，VPN亦可跨越地區，與外國伺服器連線，令玩家有更好的遊戲體驗。

5. 私密地串流娛樂平台 享受無阻快速上網

網際網路服務供應商（ISP）會因應網站的流量而有所限制，當某個網站流量太大時，ISP會封鎖區域流量，減慢用戶的網速，以限制他們進行特定活動的速度。由於VPN保護用戶免受ISP的偵測，VPN用戶則無需擔心被限制網速，ISP不知道用戶在網絡上進行甚麼活動，無法確定VPN用戶是否高流量的用家，故此亦不會限制VPN用戶的上網速度或有任何行動。VPN確保用戶在使用Netflix、Hulu、Disney+、HBO Max等各種串流平台時保持安全，並提供高速的伺服器和無線頻寬，確保影片順暢和高畫質。

6. 阻擋廣告 提升上網體驗

因為ISP會追蹤、監控，甚至出售用戶的瀏覽紀錄和喜好，使廣告商不斷彈出相關的廣告吸引用戶購買和瀏覽，部份人對這類個人化廣告感到煩厭，無法自由自在地享受網絡活動而不被打擾。VPN除了可以隱藏用戶的IP地址，令ISP不能收集到用戶的數據外，Surfshark VPN當中的CleanWeb功能更可阻擋廣告彈出，令用戶免受滋擾。

Surfshark VPN具口碑 大眾首選

Surfshark VPN除了具備上述所有功能，一個帳戶更可以登入無數個設備，保障每一個用戶的網絡安全。身為業界之中表現出色的VPN，Surfshark VPN操作簡單，價格便宜，令你輕鬆上手，安全地瀏覽不同網站，立即登記享受7天免費試用：https://surfshark.com/zh-hk/download

（特約）