息魔來襲 租金料隨樓價回調 置業家居 2022/07/23 分享： 分享： 【分析】美國聯儲局下周料再度加息，在港美息差逐步拉近下，本港銀行短期內亦需跟隨，在息魔來襲下，近期樓市表現已受影響，藍籌屋苑亦出現劈價，甚至蝕讓成交，由於樓價走勢往往較租金快3至6個月，在樓價呈跌勢下 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 第3季入伙潮4600伙大軍殺到 趁機撈筍租盤 最平$9,300住全新樓 今日 第3季入伙潮4600伙大軍殺到 趁機撈筍租盤 最平$9,300住全新樓 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 今日 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 屯門帝御系列暫約23伙放租 細戶受歡迎 今日 屯門帝御系列暫約23伙放租 細戶受歡迎 天水圍Wetland Seasons Bay 暫錄2宗租賃連花園戶$1.9萬租出 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 暫錄2宗租賃連花園戶$1.9萬租出 你可能感興趣 第3季入伙潮4600伙大軍殺到 趁機撈筍租盤 最平$9,300住全新樓 今日 01:00 第3季入伙潮4600伙大軍殺到 趁機撈筍租盤 最平$9,300住全新樓 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 今日 01:00 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 屯門帝御系列暫約23伙放租 細戶受歡迎 今日 01:00 屯門帝御系列暫約23伙放租 細戶受歡迎 最新專欄文章 更多 第3季入伙潮4600伙大軍殺到 趁機撈筍租盤 最平$9,300住全新樓 今日 第3季入伙潮4600伙大軍殺到 趁機撈筍租盤 最平$9,300住全新樓 天水圍Wetland Seasons Bay 暫錄2宗租賃連花園戶$1.9萬租出 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 暫錄2宗租賃連花園戶$1.9萬租出 屯門帝御系列暫約23伙放租 細戶受歡迎 今日 屯門帝御系列暫約23伙放租 細戶受歡迎 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 今日 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 瑞士寶盛鄧啟志 光銀國際林樵基 港股下半年先低後高 聚焦三大增長主題 2022/07/18 瑞士寶盛鄧啟志 光銀國際林樵基 港股下半年先低後高 聚焦三大增長主題 銀行 加息 樓價 物業出租