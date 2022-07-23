息魔來襲 租金料隨樓價回調

【分析】美國聯儲局下周料再度加息，在港美息差逐步拉近下，本港銀行短期內亦需跟隨，在息魔來襲下，近期樓市表現已受影響，藍籌屋苑亦出現劈價，甚至蝕讓成交，由於樓價走勢往往較租金快3至6個月，在樓價呈跌勢下

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