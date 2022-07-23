將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找

即將於8月下旬入伙的將軍澳海茵莊園，屬區內罕有的中小型單位供應，目前該盤有50個放租盤，部分開放式戶叫租更低於$1萬。

利嘉閣高級分區董事梁木勇指，其中2座低層C3室，實用面積217平方呎，屬開放式戶型

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