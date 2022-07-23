屯門帝御系列暫約23伙放租 細戶受歡迎

屯門帝御1至3期，原先於6月入伙，但近日入伙期已延至本季，部分業主已推出單位放租，每呎平均叫租由$37至$47。

中原高級資深分區營業經理何建輝表示，現時帝御系列共23個放租盤，而隨着樓盤入伙期臨近，近

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