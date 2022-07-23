屯門帝御系列暫約23伙放租 細戶受歡迎 置業家居 2022/07/23 分享： 分享： 屯門帝御1至3期，原先於6月入伙，但近日入伙期已延至本季，部分業主已推出單位放租，每呎平均叫租由$37至$47。 中原高級資深分區營業經理何建輝表示，現時帝御系列共23個放租盤，而隨着樓盤入伙期臨近，近 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 第3季入伙潮4600伙大軍殺到 趁機撈筍租盤 最平$9,300住全新樓 今日 第3季入伙潮4600伙大軍殺到 趁機撈筍租盤 最平$9,300住全新樓 息魔來襲 租金料隨樓價回調 今日 息魔來襲 租金料隨樓價回調 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 今日 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 天水圍Wetland Seasons Bay 暫錄2宗租賃連花園戶$1.9萬租出 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 暫錄2宗租賃連花園戶$1.9萬租出 你可能感興趣 第3季入伙潮4600伙大軍殺到 趁機撈筍租盤 最平$9,300住全新樓 今日 01:00 第3季入伙潮4600伙大軍殺到 趁機撈筍租盤 最平$9,300住全新樓 息魔來襲 租金料隨樓價回調 今日 01:00 息魔來襲 租金料隨樓價回調 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 今日 01:00 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 最新專欄文章 更多 第3季入伙潮4600伙大軍殺到 趁機撈筍租盤 最平$9,300住全新樓 今日 第3季入伙潮4600伙大軍殺到 趁機撈筍租盤 最平$9,300住全新樓 天水圍Wetland Seasons Bay 暫錄2宗租賃連花園戶$1.9萬租出 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 暫錄2宗租賃連花園戶$1.9萬租出 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 今日 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 息魔來襲 租金料隨樓價回調 今日 息魔來襲 租金料隨樓價回調 瑞士寶盛鄧啟志 光銀國際林樵基 港股下半年先低後高 聚焦三大增長主題 2022/07/18 瑞士寶盛鄧啟志 光銀國際林樵基 港股下半年先低後高 聚焦三大增長主題 帝御 物業出租 一手市場