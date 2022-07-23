第3季入伙潮4600伙大軍殺到 趁機撈筍租盤 最平$9,300住全新樓 置業家居 2022/07/23 分享： 分享： 隨着疫情稍緩和，新盤建築步伐復常，今年第三季將有逾4,600伙入伙，共涉及8個項目，主要集中於屬近年供應重鎮的將軍澳及屯門掃管笏，雖然不少單位尚未「收鎖匙」，但已有不少預租盤出現，最低叫租由$ ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 息魔來襲 租金料隨樓價回調 今日 息魔來襲 租金料隨樓價回調 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 今日 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 屯門帝御系列暫約23伙放租 細戶受歡迎 今日 屯門帝御系列暫約23伙放租 細戶受歡迎 天水圍Wetland Seasons Bay 暫錄2宗租賃連花園戶$1.9萬租出 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 暫錄2宗租賃連花園戶$1.9萬租出 你可能感興趣 息魔來襲 租金料隨樓價回調 今日 01:00 息魔來襲 租金料隨樓價回調 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 今日 01:00 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 屯門帝御系列暫約23伙放租 細戶受歡迎 今日 01:00 屯門帝御系列暫約23伙放租 細戶受歡迎 最新專欄文章 更多 天水圍Wetland Seasons Bay 暫錄2宗租賃連花園戶$1.9萬租出 今日 天水圍Wetland Seasons Bay 暫錄2宗租賃連花園戶$1.9萬租出 屯門帝御系列暫約23伙放租 細戶受歡迎 今日 屯門帝御系列暫約23伙放租 細戶受歡迎 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 今日 將軍澳海茵莊園年輕客追捧 開放式月租$1萬有找 息魔來襲 租金料隨樓價回調 今日 息魔來襲 租金料隨樓價回調 瑞士寶盛鄧啟志 光銀國際林樵基 港股下半年先低後高 聚焦三大增長主題 2022/07/18 瑞士寶盛鄧啟志 光銀國際林樵基 港股下半年先低後高 聚焦三大增長主題 放盤 物業出租 一手市場