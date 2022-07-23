「北歐光炫」主題 全屋布置暖色系家具 置業家居 2022/07/23 分享： 分享： NOVO LAND第1A期，目前開放3房連套房示範單位予外界參觀，為Elverum第2座18樓A1單位，實用面積701平方呎，採3房1套（開放式廚房連趟門）間隔，實用面積701平方呎，該戶型單位只有 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 相關文章 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 今日 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 今日 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 你可能感興趣 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 今日 01:00 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 今日 01:00 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 最新專欄文章 更多 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 今日 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 今日 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 佳悅首推50伙全數低於「六球」 折實價$345.92萬起 2022/07/02 佳悅首推50伙全數低於「六球」 折實價$345.92萬起 玄關設鏡子及掛鈎 方便貼心 2022/07/02 玄關設鏡子及掛鈎 方便貼心 長沙灣佳悅提供115伙迷你戶 主攻上車客 2022/06/25 長沙灣佳悅提供115伙迷你戶 主攻上車客 北歐