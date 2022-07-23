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「北歐光炫」主題 全屋布置暖色系家具

置業家居 2022/07/23

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NOVO LAND第1A期，目前開放3房連套房示範單位予外界參觀，為Elverum第2座18樓A1單位，實用面積701平方呎，採3房1套（開放式廚房連趟門）間隔，實用面積701平方呎，該戶型單位只有

...

欄名 : 新盤速遞

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