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大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起

置業家居 2022/07/23

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希慎及香港興業發展的大埔林海山城，周一（18日）首度開放住客會所予傳媒參觀，希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，項目早前經獲批預售樓花同意書及入伙紙，同時於周二（19日）上載樓書，料最快8月初

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欄名 : 新盤速遞

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