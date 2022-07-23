NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 置業家居 2022/07/23 分享： 分享： 美國聯儲局於月內勢必加息，卻未有影響新盤推售步伐，由新地發展的屯門NOVO LAND 1A期於周二（19日）開價，首批涉165伙，折實價由$329.71萬起，折實呎價由$12,187至$14,085， ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 相關文章 「北歐光炫」主題 全屋布置暖色系家具 今日 「北歐光炫」主題 全屋布置暖色系家具 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 今日 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 你可能感興趣 「北歐光炫」主題 全屋布置暖色系家具 今日 01:00 「北歐光炫」主題 全屋布置暖色系家具 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 今日 01:00 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 最新專欄文章 更多 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 今日 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 「北歐光炫」主題 全屋布置暖色系家具 今日 「北歐光炫」主題 全屋布置暖色系家具 佳悅首推50伙全數低於「六球」 折實價$345.92萬起 2022/07/02 佳悅首推50伙全數低於「六球」 折實價$345.92萬起 玄關設鏡子及掛鈎 方便貼心 2022/07/02 玄關設鏡子及掛鈎 方便貼心 長沙灣佳悅提供115伙迷你戶 主攻上車客 2022/06/25 長沙灣佳悅提供115伙迷你戶 主攻上車客 一手市場 NOVO LAND 屯門