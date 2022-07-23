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「兩餸飯Ali」想做搞笑藝人 帶歡樂給觀眾

置業家居 2022/07/23

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俊男美女盡在民間，近年由網民發掘而冒起的民間靚仔靚女多不勝數，其中因貌似AK@MIRROR成員的荃灣豬肉切割員劉宋威（威威）紅爆師奶界，再有新晉街市靚仔「賣魚MC」，其後網民再發掘深水埗「兩餸飯Ali

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欄名 : 地區‧人‧情

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