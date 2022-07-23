CCL按周跌0.67% 樓價持續窄幅回軟

中原城市領先指數（CCL）最新報179.85點（根據7月11日至7月17日簽訂的正式買賣合約，6月27日至7月3日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.67%。

4區樓價今周3跌1升，當中九龍區本周指數更

...