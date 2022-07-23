CCL按周跌0.67% 樓價持續窄幅回軟 置業家居 2022/07/23 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）最新報179.85點（根據7月11日至7月17日簽訂的正式買賣合約，6月27日至7月3日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.67%。 4區樓價今周3跌1升，當中九龍區本周指數更 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周升0.46 %樓價窄幅回軟 料跌破180點 2022/07/16 CCL按周升0.46 %樓價窄幅回軟 料跌破180點 美國持續加息 樓價回軟按周跌0.62% 2022/07/09 美國持續加息 樓價回軟按周跌0.62% CCL按周漲1.13% 升幅為12周最大 2022/07/02 CCL按周漲1.13% 升幅為12周最大 美國加息衝擊 CCL跌至近12周低位 2022/06/25 美國加息衝擊 CCL跌至近12周低位 CCL按周跌0.95% 跌幅近3個月最大 2022/06/18 CCL按周跌0.95% 跌幅近3個月最大 中原地產