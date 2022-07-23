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本港最優惠利率 今季有機上調

置業家居 2022/07/23

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市場估計下周美國將加息0.75厘至1厘，美息上升將觸發更多套息活動，銀行體系結餘將加快下跌。如無意外，本季內最優惠利率將開始上升，年內或再有上升空間。

上一次最優惠利率上升，要數至2018年。2008年金融危機後，聯儲局將聯邦基金目標利率（下稱美息）降至0至0.25厘區間；2015年底美息開始回升，至2018年8月，美息由1.5厘至1.75厘區間，上調至1.75厘至2厘區間；本地多家銀行亦將最優惠利率（P）上調，大、細P分別由5.25厘、5厘，升至5.375厘、5.125厘。及後美息再微升0.25厘見頂後回落，港元大、細P，亦在美息跌至1.25至1.5厘時回歸5.25厘、5厘，並維持至今。

升P幅度應不會緊跟美息

以上歷史值得參考：首先，本月美息料升穿2厘，正好是2018年推動港元P上升的水平。現時美息處於1.5至1.75厘區間；本月美國議息，美息料會升穿2厘。加上近日港元弱勢、處於弱方保證7.85港元兌1美元水平；美國加息後，套息活動自然會令香港銀行體系結餘下跌、推高拆息；大批近年新批H按會轉以P減的鎖息計算還款。銀行資金成本上升而由H按收回的利息減少，會形成P息上升壓力。

其次，不管P具體的起步上升時間，由於結餘仍算多，暫時看來一如上次，P的升幅應該不會緊跟美息，初期加幅可能較小，例如1/8厘至1/4厘。但不明朗的是美息可能在今年底、明年初持續上升。2018年港元P是在美息上升周期末段才開步上升，很快美息便掉頭回落；今次美息似乎仍在加息周期中段，後續仍有一定升幅；最終P被推高的幅度料會較上次為高，最終升幅視乎美息仍有多少上升空間。

抵銷加息影響有法

對近年透過銀行取用按揭的小業主來說，應該都已通過壓力測試，有一定緩衝空間應對按息上升，但也可視乎自己的理財需要，作出不同的部署。對於有一定閒置資金的借款人來說，如現有按揭包含存款掛鈎戶口，可檢視是否已經用盡相關額度：只要把閒資存入，可獲等同按息的派息，部分抵銷加息帶來的影響。

借款人的現有按揭如果已過罰息期，而利率與市場新批的接近，也可考慮以不加額、不延期的方式轉按，供款支出維持不變而獲取回贈部分抵銷加息。

dick.ip@panasian.biz

筆者指美國可能在今年底、明年初持續加息，觸發更多套息活動，本港銀行體系結餘將加快下跌，料本季內最優惠利率開始上升。

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 樓市講場

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