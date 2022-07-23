悉尼Treehouse, Midtown享中央公園美景 開放式首期$38萬起 置業家居 2022/07/23 分享： 分享： 有「悉尼矽谷」之稱澳洲Macquarie Park，向來吸引科技專才及大學教識員等高收入人士進駐。是次推介坐落該區的大型屋苑Midtown，由新南威爾士州政府及大型發展商Frasers ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Royal Arsenal Riverside位處泰晤士河畔 盡享寫意生活 2022/07/16 倫敦Royal Arsenal Riverside位處泰晤士河畔 盡享寫意生活 倫敦Hummingbird Apartments, Hendon Waterside 享名校網優勢 1房入場費$307萬起 2022/07/09 倫敦Hummingbird Apartments, Hendon Waterside 享名校網優勢 1房入場費$307萬起 倫敦The Residence位處著名中產區 僅提供29伙 私隱度高 2022/07/02 倫敦The Residence位處著名中產區 僅提供29伙 私隱度高 倫敦Springfield Place生活配套完善 洋房連車位$764.7萬起 2022/06/25 倫敦Springfield Place生活配套完善 洋房連車位$764.7萬起 英國肯特郡 X1 Chatham Waters 可連約購入 即買即收租 2022/06/18 英國肯特郡 X1 Chatham Waters 可連約購入 即買即收租 澳洲 悉尼 海外物業