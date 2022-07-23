「室內設計」組別推介：巴西Casa Acqua大宅 超震撼天空之鏡【銀獎設計】 置業家居 2022/07/23 分享： 分享： 建築師Cristina Menezes為一對年輕夫婦創建的特色家居，由4間小屋組成，總面積約2,260呎。大宅結合可持續發展理念，令屋主夫婦在疫情大流行期間，足不出戶也可享受陽光與天然風。4間小屋均以 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 A' Design Award & Competition 2022 為香港設計加冕 今日 A' Design Award & Competition 2022 為香港設計加冕 你可能感興趣 A' Design Award & Competition 2022 為香港設計加冕 今日 01:00 A' Design Award & Competition 2022 為香港設計加冕 最新專欄文章 更多 A' Design Award & Competition 2022 為香港設計加冕 今日 A' Design Award & Competition 2022 為香港設計加冕 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 2022/07/09 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 推介三：Rellt廚餘粉碎機 無刀片設計家長放心 2022/07/09 推介三：Rellt廚餘粉碎機 無刀片設計家長放心 推介二：NAGUALEP 3合1廚餘機 完成後自動關機 2022/07/09 推介二：NAGUALEP 3合1廚餘機 完成後自動關機 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 2022/06/18 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 可持續發展