「室內設計」組別推介：巴西Casa Acqua大宅 超震撼天空之鏡【銀獎設計】

建築師Cristina Menezes為一對年輕夫婦創建的特色家居，由4間小屋組成，總面積約2,260呎。大宅結合可持續發展理念，令屋主夫婦在疫情大流行期間，足不出戶也可享受陽光與天然風。4間小屋均以

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