A' Design Award & Competition 2022 為香港設計加冕 置業家居 2022/07/23 分享： 分享： 意大利設計界盛事A' Design Award & Competition，將於7月20日在米蘭Teatro Sociale Como劇院舉行頒獎禮。本刊率先介紹2021至2022年度，在「傢俬設計」 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 「室內設計」組別推介：巴西Casa Acqua大宅 超震撼天空之鏡【銀獎設計】 今日 「室內設計」組別推介：巴西Casa Acqua大宅 超震撼天空之鏡【銀獎設計】 你可能感興趣 「室內設計」組別推介：巴西Casa Acqua大宅 超震撼天空之鏡【銀獎設計】 今日 01:00 「室內設計」組別推介：巴西Casa Acqua大宅 超震撼天空之鏡【銀獎設計】 最新專欄文章 更多 「室內設計」組別推介：巴西Casa Acqua大宅 超震撼天空之鏡【銀獎設計】 今日 「室內設計」組別推介：巴西Casa Acqua大宅 超震撼天空之鏡【銀獎設計】 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 2022/07/09 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 推介三：Rellt廚餘粉碎機 無刀片設計家長放心 2022/07/09 推介三：Rellt廚餘粉碎機 無刀片設計家長放心 推介二：NAGUALEP 3合1廚餘機 完成後自動關機 2022/07/09 推介二：NAGUALEP 3合1廚餘機 完成後自動關機 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 2022/06/18 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 發展局 家居 家具 智能家居 設計師 意大利