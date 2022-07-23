Woodify Living家具新品 造型可愛蝸居恩物 置業家居 2022/07/23 分享： 分享： 香港的家具店Woodify Living，最近引入不少新品，造型簡約可愛之餘，亦非常省位實用，適合香港的小蝸居。店內大部分家具由泰國進口，而且手工製作，客人可根據需要自訂尺寸及材質，彈性度高，以下精選 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 at.home精選北歐家具 提升生活品味 2022/05/28 at.home精選北歐家具 提升生活品味 Art Basel 2022 M+率先放映《光的形狀》 2022/05/21 Art Basel 2022 M+率先放映《光的形狀》 連卡佛陶藝展 唯美哲學 2022/05/21 連卡佛陶藝展 唯美哲學 OSIM「推拿教主」腳機 Anson Lo母親節推介 2022/04/30 OSIM「推拿教主」腳機 Anson Lo母親節推介 Sony穿戴式冷暖調溫機 初夏體驗 2022/04/30 Sony穿戴式冷暖調溫機 初夏體驗 家具 泰國 消費資訊