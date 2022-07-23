Woodify Living家具新品 造型可愛蝸居恩物

香港的家具店Woodify Living，最近引入不少新品，造型簡約可愛之餘，亦非常省位實用，適合香港的小蝸居。店內大部分家具由泰國進口，而且手工製作，客人可根據需要自訂尺寸及材質，彈性度高，以下精選

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