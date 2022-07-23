Sommer Wild風扇 為盛夏降溫

風扇是夏日涼伴之一，充電設計更以人為本。MEGIVO最新引入的Sommer Wild多功能風扇，配備10,000mAh電池，續航力長達21小時，兼具夜燈、營燈及吊扇功能。無刷摩打與七扇葉設計亦具特色，

...