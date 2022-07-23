Sommer Wild風扇 為盛夏降溫 置業家居 2022/07/23 分享： 分享： 風扇是夏日涼伴之一，充電設計更以人為本。MEGIVO最新引入的Sommer Wild多功能風扇，配備10,000mAh電池，續航力長達21小時，兼具夜燈、營燈及吊扇功能。無刷摩打與七扇葉設計亦具特色， ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 瑞士V-ZUG家電 進駐House of Madison 今日 瑞士V-ZUG家電 進駐House of Madison TCL美國CES得獎推介 2022/07/09 TCL美國CES得獎推介 Rasonic冷熱水機 一機享受各種温度飲用水 2022/07/02 Rasonic冷熱水機 一機享受各種温度飲用水 Tefal全新衣物護理機 除皺、消毒、乾衣三合一 2022/07/02 Tefal全新衣物護理機 除皺、消毒、乾衣三合一 ViewSonic 4K HDR超短焦智慧雷射電視 投影100吋大畫面 2022/06/25 ViewSonic 4K HDR超短焦智慧雷射電視 投影100吋大畫面 家電 消費資訊 酷熱天氣 瑞士 智能家居 合和中心