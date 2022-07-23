瑞士V-ZUG家電 進駐House of Madison

【編輯推介】擁有逾百年歷史的瑞士家電品牌V-ZUG，20多年前已革命性地推出首個組合式蒸焗爐，成為家電設備中使用蒸氣的先驅。最近，V-ZUG全綫家電正式進駐灣仔House of Madison，展示歐

...